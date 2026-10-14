رسانه‌های صهیونیستی فاش کردند که در پی افزایش نگرانی‌ها از تجدید تقابل نظامی احتمالی با ایران و احتمال اقدام پیش‌دستانه تهران برای غافلگیری تل‌آویو و وارد کردن ضربه نخست، سطح آماده‌باش در بدنه امنیتی رژیم به بالاترین حد خود رسیده است.

جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی است نهاد امنیتی رژیم بیم آن دارد که ایران پس از دو بار غافلگیر شدن در برابر عملیات‌های رژیم صهیونیستی، به دنبال تغییر قواعد درگیری باشد و به جای انتظار برای تحرک جدید تل‌آوبو، خود دست به یک حمله پیش‌دستانه و گسترده بزند؛ سناریویی که می‌تواند دور تازه‌ای از تقابل مستقیم میان دو طرف را شعله‌ور سازد.

به گزارش ایسنا، این گزارش می‌افزاید که هراس صهیونیست‌ها با وجود بحران شدید اقتصادی ایران همچنان رو به افزایش است؛ چرا که بر اساس برآوردهای امنیتی، تهران همچنان منابع هنگفتی را به بازسازی توان نظامی خود از جمله موشک‌های بالستیک، سکوهای پرتاب و پهپادها و همچنین ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حملات پیشین اختصاص می‌دهد.

طبق ادعای این گزارش، در مقابل، رژیم صهیونیستی در حال تقویت آمادگی عملیاتی خود برای سناریوهای مختلف است که شامل احتمال قرار گرفتن در معرض حمله غافلگیرانه ایران و نیز آمادگی برای ازسرگیری ضربات درون خاک ایران با هماهنگی ایالات متحده می‌شود.

با وجود این، گزارش حاکی از آن است که تاکنون هیچ تصمیم رسمی از سوی سطح سیاسی رژیم برای آغاز دور جدیدی از عملیات نظامی اتخاذ نشده و بالا رفتن سطح آمادگی، بیش از هر چیز بازتاب‌دهنده نگرانی از احتمال تشدید سریع اوضاع است.

این تحولات هم‌زمان با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی و در سایه ارزیابی‌های امنیتی مبنی بر اینکه هرگونه تصمیم نظامی جدید می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر دو سطح امنیتی و سیاسی داشته باشد، جریان دارد.

در این راستا یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ برای ایران خط و نشان کشید و گفت این رژیم تلاش‌های ایران و عوامل وابسته به آن را برای انجام حملاتی با هدف تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات رژیم رصد می‌کند.

کاتس تأکید کرد که تصمیمات امنیتی صرفاً بر اساس نیازهای امنیتی اتخاذ خواهد شد و ضمن هشدار درباره اینکه اختلافات سیاسی داخلی نباید مانع از رویارویی با تهدیدات شود، تهدید کرد که هر مهاجمی «بالاترین بها» را خواهد پرداخت.