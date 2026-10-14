کد خبر: 1384616
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

روزنامه لبنانی: تشدید حملات عربستان علیه یمن؛ خطر در کمین اقتصاد ریاض است

نفت یک روزنامه لبنانی با اشاره به تشدید حملات عربستان سعودی به یمن، نوشت: ریاض با این حملات، تأسیسات نفتی و خطوط انتقال نفت خود را به خطر انداخته و آن را در تیررس موشک‌های جنبش انصارالله قرار داده است، در نتیجه اقتصاد آن با زیان‌های سنگینی روبه‌رو خواهد شد.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار لبنان در مطلبی تحت عنوان «فاکتور تشدید حملات در یمن؛ عربستان اقتصاد خود را به خطر می‌اندازد» نوشت: درحالی‌که دوستان عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج‌فارس با کاهش صادرات نفت و گاز و یا توقف آن روبه‌رو هستند، عربستان تنها کشوری است که توانسته است به میزان قابل‌ملاحظه‌ای صادرات نفت خود به بازارهای جهانی را از طریق خط لوله شرق - غرب در امتداد میدان نفتی بقیق حفظ کند؛ میدان نفتی که در منطقه الشرقیه قرار دارد و به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ مرتبط است.

به گزارش ایرنا، الاخبار افزود: اما با فروپاشی آتش‌بس غیررسمی بین صنعا و ریاض، خط لوله انتقال نفت بقیق در تیررس موشک‌های انصارالله قرار گرفته است، زیرا این جنبش به هدف قراردادن نفت‌کش‌های سعودی در باب‌المندب اکتفا نکرده؛ بلکه تأسیسات نفتی راهبردی عربستان از جمله میدان‌های نفتی و پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت را نیز جز بانک اهداف خود قرار داده است تا به‌این‌ترتیب منابع نفتی عربستان نیز در کنار فرودگاه‌های اصلی آن به فهرست گزینه «محاصره در برابر محاصره» اضافه شود.

ضربه اقتصادی به عربستان

این رسانه لبنانی در ادامه نوشت: برای عربستان درک تأثیر ماجراجویی نظامی جدید در یمن بر اقتصاد خود، چندان سخت و پیچیده نیست به‌ویژه اینکه انصارالله توانایی نظامی خود را ثابت کرده است و نمونه آن اینکه در ژوئیه ۲۰۲۵ در جریان حمله اسرائیل به غزه، توانست بندر نفتی ایلات در فلسطین اشغالی را تحت محاصره دریایی فراگیر قرار دهد و با این کار آمریکا را واداشت تا به یک تفاهم غیرمستقیم برای توقف حملات متبادل اقدام کند.

به‌هرحال هرچند برخی شاخص‌های اقتصادی عربستان از جمله صادرات نفت آن در سپتامبر (شهریور) گذشته سطح قابل‌قبولی را ثبت کرد و بخش خصوصی غیرنفتی نیز روند مثبتی را در اقتصاد این کشور نشان داد، اما برخی شاخص‌های اقتصادی دیگر بیانگر فشاری است که اقتصاد عربستان به دلیل کاهش فعالیت نفتی و ناامنی خطوط انتقال آن و نیز خطرات ژئو سیاسی متحمل شده است، تا جایی که بر اساس اعلام بانک مرکزی عربستان، شاخص سالانه اقتصاد این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی بیش از چهار درصد کاهش داشت و مجموع صادرات آن نیز در ژوئیه (تیر/ مرداد) با کاهش ۱۷.۲ درصدی همراه بود و هم‌زمان واردات نیز ۱۵.۴ درصد کاهش داشت. به‌این‌ترتیب اقتصاد عربستان در برابر مجموعه تغییرات احتمالی قرار گرفته است که تأثیر منفی عمیقی بر آن خواهد داشت.

الاخبار افزود: در صدر این تغییرات، احتمال کاهش صادرات نفت عربستان و افزایش هزینه آن، زیان‌بخش گردشگری و سفر به دلیل هدف قرارگرفتن فرودگاه‌ها قوت گرفته است و باتوجه‌به حمله به تأسیسات نفتی، ریاض با افزایش هزینه بازسازی این تأسیسات برای بازگرداندن آن به چرخه تولید روبه‌رو خواهد شد، حال‌آنکه اطمینان سرمایه‌گذاران نیز به دلیل شرایط کنونی در این کشور کاهش‌یافته است. همچنین با افزایش هزینه‌های نظامی و تلاش ریاض برای حمایت از اقتصاد خود و حفظ توان خرید شهروندان، کسر بودجه در این کشور نیز در حال افزایش است.

این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که عرضه نفت خام عربستان سعودی در ماه اوت (مرداد) با کاهش روزانه ۲.۳ میلیون‌بشکه‌ای نسبت به ماه قبل، به ۶ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح در بیش از سه دهه اخیر محسوب می‌شود.

بنابر اعلام خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام کرد که میزان عرضه نفت عربستان در ماه اوت (مرداد/شهریور) کمتر از رقم اعلام‌شده از سوی ریاض بوده است.

برچسب ها: جنگ یمن ، عربستان ، نفت عربستان
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