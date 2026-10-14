سفیر ترامپ در یونان پس از افزایش انتقادها استعفا داد

کیمبرلی گیلفویل سفیر آمریکا در یونان، کمتر از دو ساعت پس از آنکه کاخ سفید علنا خواستار کناره‌گیری او شد، استعفای خود را اعلام کرد. این درخواست در پی انتشار گزارش‌هایی درباره رفتارهای بحث‌برانگیز و اتهام‌ها و تخلفات احتمالی مطرح شد؛ اتهام‌هایی که گیلفویل رد کرده و گفته است با قدرت از اعتبار خود دفاع خواهد کرد.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: کاخ سفید روز سه‌شنبه(۲۱ مهر) به‌طور علنی خواستار استعفای کیمبرلی گیلفویل سفیر آمریکا در یونان شد.

این درخواست در حالی مطرح شد که اتهام‌ها درباره رفتارهای نامناسب او رو به افزایش بود. گیلفویل نیز کمتر از ۲ ساعت بعد اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و به این ترتیب، چند روز گمانه‌زنی درباره سرنوشت حرفه‌ای او پایان یافت. با این حال، گیلفویل تاکید کرد که با قدرت از خود دفاع خواهد کرد.

دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر در روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که پس از انتقادهای شدید از گیلفویل به دلیل اتهام‌های مربوط به رفتارهای نامناسب و احتمالا غیرقانونی او پیش و در دوران ماموریتش در آتن، از وی خواسته است سمت خود را ترک کند.

سفیر ترامپ در یونان پس از بالا گرفتن اتهام‌های جنجالی استعفا داد

ترامپ اندکی پس از انتشار خبر استعفای گیلفویل در حساب کاربری او در شبکه اجتماعی ایکس گفت: او به یونان رفت و کارش را خوب انجام می‌داد، اما از آنچه می‌خواندیم، راضی نبودیم.

ترامپ گفت با گیلفویل صحبت نکرده است، اما افزود که «او دیگر آنجا نخواهد بود.»

آسوشیتدپرس نوشت: احتمال کناره‌گیری گیلفویل از سمتش آخر هفته گذشته در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس مطرح شده بود. ترامپ نیز روز دوشنبه(۲۰ مهر) نارضایتی خود را از گزارش‌های مربوط به رفتارهای ادعایی او ابراز کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد ترامپ و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، از رفتارهای گزارش‌شده گیلفویل «به‌شدت عصبانی» هستند.

گیلفویل اتهام‌ها را رد کرد و به «دهه‌ها خدمت عمومی» خود استناد کرد

این خبرگزاری ادامه داد: روزنامه وال‌استریت ژورنال در مجموعه‌ای از گزارش‌ها که انتشار آنها به اواخر ماه گذشته بازمی‌گردد، از رفتارهای بحث‌برانگیز گیلفویل پرده برداشته است. این گزارش‌ها شامل ادعای تهدید یک مقام کشور میزبان، پذیرش هدایا و خدمات نامناسب و پیشنهاد استفاده از نفوذ خود در دولت جمهوری‌خواه در ازای پرداخت صورت‌حساب سنگین کارت اعتباری او بوده‌اند.

گیلفویل در پیام استعفای خود در شبکه اجتماعی ایکس مستقیما به این اتهام‌ها پاسخ داد و نوشت: این اتهام‌ها نادرست هستند و قصد دارم با قدرت از نام، اعتبار و درستکاری خود دفاع کنم.