گله زلنسکی از متحدان غربی؛ هیچ هشداری پیش از حمله دریافت نکردیم

رئیس جمهوری اوکراین در حالی از نبود هشدار متحدان غربی پیش از حمله موشکی به نیروگاه حرارتی کی‌یف انتقاد کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی برقراری آتش‌بس انرژی میان اوکراین و روسیه شده بود.

جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، مدعی شد یک موشک بالستیک روسیه شامگاه سه‌شنبه (۲۱ مهر) به یک نیروگاه در کی‌یف اصابت کرده است.

به گفته او، اوکراین پیش از این حمله هیچ هشدار قبلی از سوی متحدان غربی خود دریافت نکرده بود، هرچند دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده بود آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین برقرار است.

یورونیوز نوشت: اوکراین برای شناسایی حملات قریب‌الوقوع روسیه و تعیین اهداف خود، به‌شدت به اطلاعات دریافتی از متحدان غربی به‌ویژه آمریکا وابسته است.

این گزارش حاکی است: کی‌یف، پایتخت اوکراین که حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد، با تشدید حملات پهپادی و موشکی روسیه روبه‌رو بوده است. زیرساخت‌های انرژی از اهداف اصلی این حملات به شمار می‌روند.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک نوشت: حمله موشکی بالستیک روسیه به کی‌یف. بار دیگر، هیچ هشدار قبلی از سوی شرکایمان دریافت نکردیم.

وی مدعی شد: هدف اصلی، زیرساخت‌های انرژی، به‌طور مشخص نیروگاه حرارتی شماره ۴ بود. متاسفانه این نیروگاه هدف قرار گرفت.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن چندین انفجار در پایتخت اوکراین خبر دادند.