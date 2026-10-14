قاضی فدرال ممنوعیت ورود خبرنگاران ۳ رسانه به کاخ سفید را لغو کرد

یک قاضی فدرال به کاخ سفید دستور داد تا پایان رسیدگی به شکایت رسانه‌ها علیه دولت ترامپ، دسترسی خبرنگاران سی ان ان، ام‌اس‌ناو و پولیتیکو را حفظ کند؛ رسانه‌هایی که در سپتامبر از ورود به محوطه کاخ سفید منع شده بودند.

تیموتی کلی، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا، حکم داد که کاخ سفید باید اجازه دسترسی خبرنگاران سی‌ان‌ان، ام‌اس ناو و پولیتیکو به این ساختمان را ادامه دهد.

جوان آنلاین: این حکم در پی شکایت ائتلاف رسانه‌ای علیه دولت ترامپ صادر شد. رئیس‌جمهور آمریکا در اقدامی غیرمعمول، ۱۸ سپتامبر این سه رسانه را از ورود به محوطه کاخ سفید منع کرده بود و دلیل آن را «گزارش‌های جعلی دائمی» آنها عنوان کرده بود.

به گزارش ایسنا، کلی پیش‌تر در ۲۴ سپتامبر، دستوری موقت برای بازگرداندن دسترسی این رسانه‌ها صادر کرده بود که اعتبار آن ۱۴ روز بود. پس از پایان اعتبار این دستور، شرکت‌های رسانه‌ای برای جلوگیری از اجرای ممنوعیت در طول رسیدگی قضایی، درخواست صدور دستور منع مقدماتی کردند.

قاضی در حکم روز سه‌شنبه خود تأکید کرد که دولت ترامپ و نمایندگان آن، به‌استثنای شخص رئیس‌جمهور، حق اجرای تصمیم لغو مجوزهای مطبوعاتی ویژه کارکنان این سه رسانه را ندارند و باید وضعیت موجود از زمان صدور دستور موقت حفظ شود.

این سازمان‌های خبری ۲۱ سپتامبر شکایتی را با هدف لغو ممنوعیت ورود خود به کاخ سفید ثبت کردند و مدعی شدند که این اقدام ناقض حقوق آنها بر اساس قانون اساسی آمریکا است.

در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه فدرال ای. برت پریتمن در واشنگتن، کلی به وکیل دولت فدرال گفت که دولت با «مشکل اطلاع‌رسانی» مواجه بوده و این مسئله «احتمالا بزرگ‌ترین مانع» پیش روی آن برای دفاع از تصمیمش است.

دولت ترامپ پیش از لغو مجوزهای خبرنگاران، به شرکت‌های رسانه‌ای اطلاع نداده بود که دسترسی آنها در معرض خطر قرار دارد. این رسانه‌ها مجوزهای مطبوعاتی ویژه را برای پوشش فعالیت‌های دولت ضروری دانسته‌اند.

کاخ سفید نامه‌های مربوط به ممنوعیت را پس از قطع دسترسی رسانه‌ها ارسال کرده بود؛ اقدامی که به گفته دادگاه، با رویه قضایی الزام‌آور مغایرت داشت.

قاضی کلی در حکم خود نوشت شاکیان «احتمالا نه‌تنها در ادعای نقض حق برخورداری از تشریفات قانونی، بلکه در دو ادعای خود درباره نقض متمم اول قانون اساسی نیز پیروز خواهند شد».

بر اساس رویه قضایی آمریکا، اگرچه دسترسی به کاخ سفید حقی تضمین‌شده نیست، اما پس از اعطای این دسترسی به خبرنگاران، نمی‌توان آن را به دلایل مرتبط با سیاست تحریریه یا دیدگاه‌های رسانه‌ای لغو کرد.

تئودور جی. بوتروس، وکیل رسانه‌ها، در جلسه رسیدگی به درخواست صدور دستور منع مقدماتی در ۸ اکتبر گفت ترامپ در مصاحبه‌ای با مجله تایم در هفته گذشته، عملا «اعتراف» کرده است که این رسانه‌ها را به دلیل محتوای گزارش‌هایشان و نه ملاحظاتی مانند امنیت ملی ممنوع کرده است.

بوتروس به قاضی گفت: «اظهارات رئیس‌جمهور ترامپ به نفع شاکیان، پرونده را قوی‌تر کرده است».

کلی نیز در حکم خود نوشت: «اظهارات خود رئیس‌جمهور ترامپ نشان می‌دهد که او قصد داشته است با لغو مجوزهای دسترسی ویژه شاکیان، گزارش‌های آنها درباره خود را تغییر دهد؛ موضوعی که این ادعا را تقویت می‌کند که اقدام او می‌تواند خبرنگاری با استقامت متعارف را از ادامه گزارشگری به شیوه پیشین خود بازدارد».

با وجود بازگشت موقت دسترسی رسانه‌ها، خبرنگاران سی‌ان‌ان و پولیتیکو در برخی موارد از انجام وظیفه پوشش خبری مشترک، شامل پوشش فعالیت‌های روزانه رئیس‌جمهور، منع شده‌اند.

دولت آمریکا دستور موقت قاضی را صرفا به معنای الزام به دسترسی به مجموعه کاخ سفید تفسیر کرده و آن را شامل فضاهای محدودتری مانند هواپیمای ریاست‌جمهوری «ایرفورس وان» و دفتر بیضی‌شکل رئیس‌جمهور ندانسته است.

قاضی همچنین از شاکیان رسانه‌ای خواست وثیقه‌ای به مبلغ یک دلار بسپارند.

بوتروس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس‌جمهور هنگامی که ممنوعیت خود علیه مطبوعات آزاد را صادر کرد، آشکارا و صراحتا تشریفات قانونی و متمم اول قانون اساسی را نقض کرد».

او افزود ترامپ از آن زمان بارها در اظهارات عمومی اذعان کرده است که موکلانش را از کاخ سفید منع کرده تا گزارش‌هایی را که نمی‌پسندد مجازات کند و خبرنگاران را وادار سازد به شیوه مورد نظر او درباره‌اش گزارش تهیه کنند.

بوتروس در پایان گفت دادگاه «به‌درستی کاخ سفید را از اجرای این ممنوعیت خلاف قانون اساسی علیه مطبوعات آزاد، در آینده قابل پیش‌بینی، منع کرده است».