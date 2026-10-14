کد خبر: 1384607
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
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رئیس پلیس راهور: خودروهای استاندارد به کاهش تلفات جاده‌ای کمک می‌کنند

سید تیمور حسینی فرمانده پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش کیفیت و ایمنی خودروها در کاهش تلفات تصادفات، گفت: واردات خودروهای استاندارد و ایمن می‌تواند به کاهش جان‌باختگان حوادث رانندگی کمک کند.

جوان آنلاین: سردار سید تیمور حسینی در مراسم پلاک‌گذاری خودروها در بوشهر با اشاره به آمار نگران‌کننده تلفات جاده‌ای در کشور اظهار کرد: سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر از هم‌وطنان خود را در حوادث رانندگی از دست می‌دهیم و ارتقای ایمنی خودروها یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش این آمار است.

به گزارش مهر، وی افزود: خودروهای استاندارد و باکیفیت که از سامانه‌های فعال و غیرفعال ایمنی برخوردارند، در صورت وقوع تصادف می‌توانند نقش مهمی در حفظ جان راننده و سرنشینان داشته باشند و شدت آسیب‌های ناشی از حوادث را کاهش دهند.

فرمانده پلیس راهور فراجا با اشاره به ظرفیت مناطق آزاد برای جایگزینی خودروهای فاقد استانداردهای ایمنی با خودروهای مدرن و ایمن بیان کرد: اگر بتوانیم از این ظرفیت برای دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت استفاده کنیم، علاوه بر ارتقای ایمنی، در زمینه کاهش مصرف سوخت و آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز دستاوردهای قابل توجهی خواهیم داشت.

حسینی با بیان اینکه نباید واردات خودرو را صرفاً از منظر هزینه‌های ارزی ارزیابی کرد، تصریح کرد: خودروهای باکیفیت می‌توانند منافعی به‌مراتب فراتر از هزینه اولیه واردات برای جامعه داشته باشند؛ از کاهش خسارت‌های ناشی از تصادفات گرفته تا بهبود مصرف سوخت و افزایش آسایش مردم.

وی گفت: یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند به اجرای سیاست‌های مرتبط با نوسازی ناوگان و ارتقای ایمنی خودروها کمک کند، مناطق آزاد است و خوشحالیم که این فرصت با راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر در اختیار مردم این استان قرار گرفته است.

فرمانده پلیس راهور فراجا همچنین از آمادگی این مجموعه برای همکاری در اجرای فرایند شماره‌گذاری خودروهای مدرن در منطقه آزاد بوشهر خبر داد و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن مقدمات لازم، این طرح در آینده نزدیک اجرایی شود.

حسینی با اشاره به تأثیر ویژگی‌های خودرو بر رفتار رانندگان خاطرنشان کرد: ایمنی خودرو تنها به تجهیزات فنی محدود نمی‌شود و کیفیت وسیله نقلیه می‌تواند بر احساس امنیت، آرامش و رفتار راننده نیز تأثیرگذار باشد.

برچسب ها: سید تیمور حسینی ، پلیس راهور فراجا ، خودروهای ایرانی ، تلفات رانندگی
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