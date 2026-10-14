کد خبر: 1384605
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

علی‌اف در دیدار با وزیر کشور ایران بر گسترش همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد

علی‌اف الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، در دیدار با اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت تداوم همکاری‌های تهران و باکو در زمینه‌های مختلف، به‌ ویژه امنیت و حفظ نظم عمومی، ابراز امیدواری کرد که سفر هیأت وزارت کشور ایران به این کشور موفقیت‌ آمیز باشد.

جوان آنلاین: علی‌اف در این دیدار بر اهمیت حفظ همکاری‌ های سطح بالا میان دو کشور در تمامی زمینه‌ ها، به‌ویژه در حوزه امنیت و حفظ نظم عمومی، تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان ابراز اطمینان کرد که سفر هیات وزارت کشور ایران موفقیت‌آمیز خواهد بود و این سفر را در راستای تداوم تماس‌ ها و رایزنی‌ های دو جانبه میان دو کشور دانست.

وی همچنین به سفر اخیر هیاتی از جمهوری آذربایجان به ایران و دیدارهای مهم انجام‌ شده در جریان آن اشاره کرد.

اسکندر مومنی نیز ضمن تشکر از علی‌ اف به دلیل استقبال از وی، اظهار کرد که از سفر به جمهوری آذربایجان، کشور دوست و برادر ایران، خرسند است.

وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران سلام‌ های مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهوری ایران، را به الهام علی‌اف ابلاغ کرد.

علی‌اف از این پیام تشکر کرد و از وزیر کشور ایران خواست سلام‌ های متقابل وی را نیز به مسعود پزشکیان برساند.

رئیس‌جمهوری جمهوری آذربایجان همچنین خاطرنشان کرد که در مدت اخیر چندین بار با رئیس‌جمهور ایران دیدار کرده است و به دیدار چند روز پیش خود با وی در ترکمنستان اشاره کرد.

وزیر کشور ایران تأکید کرد که رئیس‌ جمهوری ایران برای توسعه روابط میان نهادهای ذی‌ربط دو کشور اهمیت ویژه‌ای قائل است.

مومنی با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه ایران و جمهوری آذربایجان، بار دیگر از کمک‌ های بشردوستانه و حمایت‌ های جمهوری آذربایجان از ایران در جریان حوادث مختلف، از جمله زمین‌ لرزه‌ های شدید و آتش‌سوزی‌های جنگلی، قدردانی کرد.

وزیر کشور ایران همچنین رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان را در جریان مذاکراتی قرار داد که با هدف کاهش تنش‌های منطقه‌ای در حال انجام است.

الهام علی‌اف نیز ابراز امیدواری کرد که تنش‌های کنونی در منطقه خاورمیانه از طریق مذاکره حل‌ و فصل شود.

در این دیدار، طرفین همچنین درباره چشم‌انداز همکاری میان نهادهای مربوطه دو کشور و سایر موضوعات مورد علاقه مشترک گفت‌وگو کردند.

وزیر کشور به دعوت رسمی همتای آذربایجانی، برای دیدار با مقامات این کشور عازم باکو شده است.

به گزارش ایرنا  دیدار و گفتگو با ولایت عیوض‌اف وزیر کشور و برخی دیگر از مقامات جمهوری آذربایجان از برنامه‌های سفر دکتر مومنی به این کشور است.

وزیر کشور را در این سفر ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حق‌شناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

برچسب ها: علی اف ، اسکندر مومنی ، روابط دوجانبه
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