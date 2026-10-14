کد خبر: 1384604
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰
سیاست » اخبار کلی

جزئیات نشست مشترک مجمع نمایندگان استان تهران با عراقچی

ث جلسه مجمع نمایندگان استان تهران با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برگزار شد.

جوان آنلاین: سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از برگزاری پنجاه‌وسومین جلسه این مجمع با حضور سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و معاونان وی در محل وزارت امور خارجه خبر داد و گفت: این نشست با حضور ۲۲ نفر از نمایندگان استان تهران در اجلاسیه دوم مجمع برگزار شد و ۱۵۰ دقیقه به طول انجامید.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به حضور وزیر امور خارجه و معاونان وی در این جلسه اظهار کرد: در این نشست، آقای عراقچی و معاونان وزیر در حوزه‌های اقتصادی، کنسولی و امور مجلس، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود را بیان کردند. همچنین ۲۲ نماینده حاضر در جلسه، دیدگاه‌ها، نظرات، ابهامات و پرسش‌های خود را در ارتباط با عملکرد وزارت امور خارجه مطرح کردند.

تعامل با همسایگان و موضوع دیدارهای وزیر خارجه بررسی شد

وی با بیان اینکه موضوعات مختلفی در حوزه سیاست خارجی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، نحوه بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای محور مقاومت، چگونگی تعامل با کشورهای همسایه و مسائل تجاری از جمله محورهای این نشست بود.

یزدی‌خواه ادامه داد: موضوع مذاکرات در نیویورک، ارتباط ایران با دولت‌های مختلف در مناطق گوناگون جهان و دیدارهای وزیر امور خارجه با همتایان خود نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدارهای فشرده وزیر امور خارجه در نیویورک تصریح کرد: آقای عراقچی در مدت کوتاه حضور خود در نیویورک با ۴۲ وزیر امور خارجه دیدار داشت. همچنین دیدارهای ده‌گانه رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور کشورهای مختلف در این سفر انجام شد که در جریان آنها، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی برای مقامات این کشورها تشریح شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران خاطرنشان کرد: این دیدارها و رایزنی‌ها با هدف تبیین مواضع ایران و دفاع از حقوق ملت ایران در برابر ظلم استکبار جهانی انجام شده است. نمایندگان ضمن قدردانی از این تلاش‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات خود را نیز در این زمینه مطرح کردند.

یزدی‌خواه با بیان اینکه آخرین وضعیت موضوعات بین‌المللی و مسائل منطقه‌ای نیز در نشست با وزیر امور خارجه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، گفت: جلسه خوبی برگزار و مقرر شد جلسات با مجمع نمایندگان استان تهران در فاصله‌های زمانی کوتاه‌تری برگزار شود تا دیدگاه‌های طرفین به‌صورت شفاف و روشن مطرح و در صورت وجود ابهام، زمینه رفع آن فراهم شود.

بررسی دیپلماسی اقتصادی و عملکرد سفارتخانه‌ها

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به دیگر محورهای این نشست اظهار کرد: کارکرد کلی دولت، نحوه تعامل وزارتخانه‌ها با کشورهای خارجی و به‌ویژه موضوع دیپلماسی اقتصادی، از دیگر مسائل مطرح‌شده در این جلسه بود.

وی ادامه داد: نحوه حضور و فعالیت رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه‌ها، چگونگی حمایت سفارتخانه‌ها و شخص وزیر امور خارجه از نمایندگان فرهنگی اعزامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر موضوعات مرتبط نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یزدی‌خواه با اشاره به طرح موضوعات مربوط به مذاکرات و رفت‌وآمدها گفت: آخرین وضعیت مذاکرات و مسائل مرتبط با نحوه تردد و عبور و مرور، قوانین قبلی و اقتضائات فعلی نیز در این نشست مطرح شد و نمایندگان و وزیر امور خارجه درباره این موضوعات گفت‌وگو کردند.

وی در جمع‌بندی این جلسه اظهار کرد: در مجموع، ۱۵۰ دقیقه گفت‌وگوی صمیمی میان نمایندگان استان تهران و وزیر امور خارجه شکل گرفت. در این جلسه، برخی نمایندگان دیدگاه‌های انتقادی خود را نیز بیان کردند و تعدادی نیز از عملکرد، تلاش‌ها و زحمات وزیر امور خارجه قدردانی کردند.

برچسب ها: مجمع نمایندگان تهران ، مجلس ، عراقچی
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