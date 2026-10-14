کد خبر: 1384602
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۸
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رگبار باران در ۱۰ استان/ وزش باد شدید در شرق کشور

هواشناسی رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیش‌بینی وقوع رگبار، رعدوبرق در ۱۰ استان طی امروز (۲۲ مهر) و تداوم این شرایط جوی در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده، از وزش باد شدید طی پنج روز آینده در شرق ایران خبر داد.

جوان آنلاین: صادق ضیاییان با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی دو روز آینده در برخی مناطق استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات شرقی البرز و تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس و کرمان و شمال هرمزگان در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه گفت: جمعه و شنبه (۲۴ و ۲۵ مهر) ابرناکی، رگبار خفیف باران، رعد و برق در شمال غرب،  ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی دور از انتظار نخواهد بود. یکشنبه (۲۶ مهر) بارش پراکنده گاهی همراه با رعد و برق در شمال غرب، غرب، ارتفاعات البرز، دامنه و ارتفاعات زاگرس، شمال فارس، نیمه جنوبی کرمان، برخی مناطق هرمزگان و بعضی مناطق مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.

به گفته وی طی پنج روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید و گاهی خیزش گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا ( ۲۳ مهرماه) کمی ابری تا نیمه ایری در بعضی ساعتها افزایش ابر ‌ و وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد و طی ‌جمعه ( ۲۴ مهرماه) کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر و افزایش باد با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا  و پس فردا اهواز با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۵ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، صادق ضیائیان ، رگبار باران
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