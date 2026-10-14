مسکو: حمله ۴۹۳ پهپاد اوکراینی به پایتخت دفع شد

شهردار مسکو اعلام کرد که پدافند هوایی، حمله ۴۹۳ پهپاد اوکراینی به منطقه مسکو را دفع کرده است.

جوان آنلاین: «سرگئی سوبیانین» شهردار مسکو اعلام کرد که از شامگاه سه‌شنبه تا صبح چهارشنبه، ۴۹۳ پهپاد به سمت منطقه مسکو پرواز کردند که بخش عمده آنها در فاصله‌ای دور از پایتخت رهگیری و خنثی شدند.

وی در پیامی نوشت: از ساعت ۲۰:۳۰ سه‌شنبه ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) تا ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر)، ۴۹۳ پهپاد به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند و ۱۸۰ فروند از آنها هنگام نزدیک شدن به پایتخت منهدم شدند.

به گفته شهردار مسکو، نیروهای پدافند هوایی بیشتر این پهپادها را در مناطق دورتر از پایتخت رهگیری کردند. وی همچنین اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل سقوط بقایای پهپادها مشغول فعالیت هستند.