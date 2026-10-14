رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان از افزایش مدال‌های طلای ایران در المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۱۸ مدال در سال ۲۰۲۶ خبر داد.

جوان آنلاین: سید رضا حسینی رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان در نشست خبری که صبح امروز چهارشنبه، ۲۲ مهر با موضوع دستاوردهای باشگاه دانش‌پژوهان جوان حضور پیدا کرد و با بیان اینکه پرونده بخش عمده‌ای از رقابت‌های المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی سال ۲۰۲۶ بسته شده است، گفت: امسال در مجموع این رقابت‌ها موفق به کسب ۱۸ مدال طلا شدیم؛ رقمی که در تاریخ فعالیت‌های المپیادهای علمی کشور کم‌نظیر است.

به گزارش مهر، حسینی ادامه داد: سال گذشته مجموع مدال‌های طلای ایران در المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی ۱۱ مدال بود؛ این در حالی است که در آن سال در دو رقابت بیشتر از امسال شرکت کرده بودیم و در مسابقات بین‌المللی مندلیف و رقابت‌های آسیایی فیزیک نیز حضور داشتیم. با وجود این، امسال تعداد مدال‌های طلا به ۱۸ رسید که نشان‌دهنده توان علمی دانش‌پژوهان کشور و تلاش کمیته‌های علمی است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از مدال‌آوران در سال گذشته اظهار کرد: یکی از اتفاقات مهم آن دوره، اشاره رهبر شهید به دستاوردهای المپیادهای علمی در پیام تلویزیونی اول مهر خطاب به ملت ایران بود. ایشان این دستاوردها را نمادی از توانمندی ملی ملت ایران دانستند. همچنین در ۲۸ مهر سال گذشته آیین تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی و ورزشی برگزار شد و امروز شاهد نتایج رشد و تلاش دانش‌پژوهان هستیم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با تأکید بر اینکه دستاوردهای امسال در شرایط جنگی به دست آمده است، گفت: بسیاری از کلاس‌های آموزشی دانش‌پژوهان به دلیل شرایط جنگی امکان برگزاری حضوری نداشت. در برخی موارد، کلاس‌های عملی، فعالیت‌های آزمایشگاهی و برنامه‌های رصدی نیز با محدودیت مواجه شدند. محدودیت دسترسی به اینترنت هم ارتباط دانش‌آموزان با منابع علمی روز دنیا را دشوار کرد.

حسینی افزود: با وجود این شرایط، دانش‌پژوهان خود را در سنگر دیگری از این جنگ می‌دیدند. همان‌طور که رزمندگان زیر بمباران موشک‌ها و پهپادها وظیفه خود را انجام می‌دادند، این دانش‌آموزان نیز احساس می‌کردند باید در میدان علم تلاش کنند و برای کشورشان افتخار بیافرینند. آن‌ها با وجود همه دشواری‌ها جنگیدند و درخشان ظاهر شدند.

نخستین مدال ایران در المپیاد جهانی جغرافیا

حسینی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌پژوهان ایرانی در رشته‌های مختلف گفت: امسال در المپیاد جهانی علوم زمین، نماینده ایران در بخش ارائه مستند موفق به کسب رتبه نخست اتحادیه جهانی علوم زمین شد. این موفقیت را یکی از دانش‌پژوهان دختر کشور رقم زد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: حضور یک تیم کاملاً دخترانه و کسب رتبه نخست در بخش ارائه تیمی، اتفاقی ارزشمند بود. در بسیاری از تیم‌های شرکت‌کننده در المپیادهای علمی، تعداد پسران بیشتر است، اما تیم ایران در این رقابت با ترکیب کاملاً دخترانه حضور یافت و مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفت.

وی افزود: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد دانش‌آموزان دختر ایران در عرصه‌های علمی بین‌المللی حضوری مؤثر دارند. به گفته حسینی، تیم جغرافیای ایران از سوی شماری از شرکت‌کنندگان و کشورهای حاضر به‌عنوان تیمی الهام‌بخش مورد توجه قرار گرفت

حسینی با اشاره به عملکرد ایران در المپیاد جهانی هوش مصنوعی اظهار کرد: امسال با وجود چالش‌های ناشی از جنگ و حمله به زیرساخت‌های ملی هوش مصنوعی، برای نخستین بار موفق به کسب مدال طلای این المپیاد شدیم.

وی افزود: کسب این مدال اهمیت زیادی دارد؛ چراکه از میان حدود ۱۰۰ کشور حاضر در رقابت، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ کشور موفق به کسب مدال طلا شدند و ایران نیز به جمع کشورهای دارنده این مدال پیوست.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان ادامه داد: با توجه به ظرفیت علمی دانش‌پژوهان کشور، امیدواریم طی سه سال آینده بتوانیم در میان سه کشور برتر جهان در المپیاد جهانی هوش مصنوعی قرار بگیریم.

حسینی با تشریح عملکرد تیم ملی فیزیک ایران گفت: دانش‌پژوهان ایرانی در المپیاد جهانی فیزیک بهترین نتیجه ۲۰ سال اخیر کشور را کسب کردند. تیم پنج‌نفره ایران در این رقابت‌ها سه مدال طلا و دو مدال نقره به دست آورد.

وی افزود: در هشت سال گذشته، مجموع مدال‌های طلای ایران در المپیاد جهانی فیزیک تنها یک مدال بود، اما امسال دانش‌آموزان کشور موفق شدند سه مدال طلا و دو مدال نقره کسب کنند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان همچنین از کسب رتبه نخست جهان در بخش تجربی المپیاد جهانی فیزیک خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین بار کاپ بخش تجربی این رقابت‌ها به ایران رسید و دانش‌پژوه کشورمان رتبه نخست جهان را در این بخش به دست آورد. این کاپ در سال‌های گذشته در اختیار کشورهایی مانند چین و کره بود و کسب آن از سوی ایران مورد توجه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

پنج مدال طلا و سه رتبه برتر جهان در المپیاد نجوم

حسینی با اشاره به نتایج تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران گفت: تیم پنج‌نفره کشور موفق شد پنج مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را کسب کند و برای سومین سال پیاپی رتبه نخست جهان را از نظر مدالی به دست آورد.

وی ادامه داد: دانش‌پژوهان ایرانی در بخش نظری و بخش عملی نیز رتبه نخست جهان را کسب کردند. همچنین بالاترین نمره مجموع رقابت‌ها به نماینده ایران رسید.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به نتایج انفرادی این رقابت‌ها اظهار کرد: پیش از این، بهترین رتبه‌ای که یک دانش‌آموز ایرانی در تاریخ المپیاد جهانی نجوم کسب کرده بود، رتبه دوم جهان بود؛ اما امسال دانش‌پژوهان ایران رتبه‌های اول، دوم و سوم جهان را به دست آوردند و تمام جوایز انفرادی این دوره به نمایندگان کشورمان رسید.

حسینی این نتیجه را از دستاوردهای کم‌سابقه المپیادهای علمی کشور دانست و گفت: در این دوره، هیچ‌یک از جوایز انفرادی به نمایندگان کشورهای دیگر نرسید و همه این افتخارات نصیب دانش‌پژوهان ایرانی شد.

میانگین سنی حدود ۲۵ تا ۲۶ سال برای سرپرستان تیم فیزیک

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان با اشاره به توان تخصصی سرپرستان تیم‌های ملی المپیادهای علمی اظهار کرد: در برخی کشورها میانگین سنی سرپرستان تیم‌ها بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ سال است، اما میانگین سنی سرپرستان تیم ایران در المپیاد فیزیک حدود ۲۵ تا ۲۶ سال بود.

وی افزود: تخصص علمی، تعهد به کشور و توانمندی این افراد در کنار دانش و تجربه آن‌ها، در آماده‌سازی دانش‌پژوهان نقش مؤثری داشته است. به گفته حسینی، همکاری نزدیک استادان، سرپرستان و اعضای کمیته‌های علمی از عوامل مهم موفقیت تیم‌های ایران بوده است.

حسینی با اشاره به اهمیت فراتر از مدال‌آوری این موفقیت‌ها گفت: دستاوردهای دانش‌پژوهان ایرانی در شرایطی رقم خورده است که به گفته او، برخی رسانه‌های جهان تلاش می‌کنند ایران را کشوری جنگ‌زده و عقب‌مانده در عرصه علم و فناوری نشان دهند؛ اما حضور جوانان ایرانی در بالاترین سطوح رقابت‌های علمی، تصویری متفاوت از توانمندی علمی کشور ارائه می‌کند.

وی افزود: حضور تیم کاملا دخترانه ایران در المپیاد جهانی جغرافیا و کسب رتبه نخست در بخش ارائه تیمی، نمونه‌ای از نقش‌آفرینی دختران ایرانی در عرصه علم است. این موفقیت توجه کشورهای دیگر را جلب کرد و تیم ایران از سوی برخی شرکت‌کنندگان به‌عنوان تیمی الهام‌بخش معرفی شد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: دستاوردهای علمی دانش‌آموزان، ظرفیت‌های علمی و آموزشی ایران را در سطح بین‌المللی به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد دانش‌پژوهان کشور می‌توانند در رقابت با تیم‌های قدرتمند جهان به جایگاه‌های برتر دست پیدا کنند.

حضور دانش‌آموزان با نماد شهدای مدرسه میناب

حسینی با اشاره به حضور تیم‌های ملی المپیادهای علمی در رقابت‌های جهانی گفت: امسال تیم‌های ملی المپیادهای علمی در قالب کاروان مدرسه میناب به مسابقات جهانی اعزام شدند. نماد این کاروان، کوله‌پشتی صورتی‌رنگی بود که به یاد شهدای دانش‌آموز مدرسه میناب و با نشانی از خون آنان طراحی شده بود.

وی افزود: این نماد توجه بسیاری از شرکت‌کنندگان و سرپرستان تیم‌های کشورهای دیگر را جلب کرد و پرسش‌هایی درباره اتفاقات رخ‌داده در ایران به وجود آورد. به گفته حسینی، در برخی از المپیادهای جهانی، سرپرستان و دانش‌آموزان آمریکایی با اعضای تیم ایران ابراز همدردی کردند و از مردم ایران عذرخواهی کردند. او همچنین مدعی شد که برخی از این افراد رئیس‌جمهور کشورشان را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان ادامه داد: دانش‌پژوهان ایرانی هدایایی به یاد شهدای مدرسه میناب برای شرکت‌کنندگان کشورهای دیگر تهیه کرده بودند؛ از جمله جاکلیدی‌هایی به شکل کوله‌پشتی با نام میناب و لباس‌هایی با طرح نقشه ایران. در برخی رشته‌ها نیز دانش‌آموزان لباس‌هایی طراحی کرده بودند که به حوادث میناب و جنگ علیه ایران اشاره داشت.

وی افزود: شرکت‌کنندگان کشورهای دیگر درباره اتفاقات ایران سؤال می‌کردند و می‌خواستند اطلاعات را مستقیماً از دانش‌پژوهان ایرانی بشنوند. به این ترتیب، دانش‌آموزان کشور علاوه بر رقابت علمی، درباره حوادث ایران نیز با دیگر شرکت‌کنندگان گفتگو کردند.

حسینی با اشاره به دیگر دستاوردهای بین‌المللی ایران گفت: امسال ایران ریاست کل المپیاد جهانی زیست‌شناسی را به دست آورد. این موفقیت نشان‌دهنده جایگاه کشور در تعاملات علمی بین‌المللی است.

وی افزود: همچنین برای نخستین بار یک ایرانی به عضویت کمیته طراحی سؤال و کمیته اخلاق المپیاد جهانی ریاضی درآمد. عضویت در کمیته اخلاق از طریق رأی‌گیری انجام شد و نوید سقایی به‌عنوان نماینده ایران به این کمیته راه یافت.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ادامه ادعا کرد که پس از این رأی‌گیری و انتخاب نماینده ایران، نماینده رژیم صهیونیستی که پیش‌تر عضو کمیته بود، از این جایگاه کنار گذاشته شد.

وی با تأکید بر اینکه نقش ایران در عرصه بین‌المللی نخبگان صرفاً به حضور در رقابت‌ها محدود نیست، گفت: کشورمان در برخی حوزه‌ها از جایگاه اثرگذاری برخوردار شده است و دانش‌پژوهان ایرانی علاوه بر رقابت در المپیادها، در طراحی و برگزاری رویدادهای علمی بین‌المللی نیز نقش دارند.

برگزاری المپیاد هندسه در ۳۰۰ شهر جهان و مشارکت ۷۳ کشور در المپیاد ترکیبیات

حسینی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی دانش‌پژوهان و فارغ‌التحصیلان ایرانی اظهار کرد: المپیاد هندسه ایران به ابتکار دانش‌پژوهان و فارغ‌التحصیلان کشور شکل گرفته و به‌طور هم‌زمان در ۳۰۰ شهر جهان برگزار می‌شود. این رویداد را می‌توان نمونه‌ای از گسترش فعالیت‌های علمی ایران در سطح بین‌المللی دانست.

وی ادامه داد: المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران نیز با مشارکت ۷۳ کشور برگزار می‌شود. در این رویداد، از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود عبارتی فارسی را بیان کنند و ویدئوی آن را ارسال کنند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان افزود: حضور کشورهایی مانند آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، سوئیس و کانادا در این رقابت‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت علمی دانش‌پژوهان ایرانی در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور دوباره نتایج تیم‌های ملی گفت: امسال در المپیاد جهانی علوم زمین، نماینده ایران در بخش ارائه مستند رتبه نخست را کسب کرد. تیم دختران ایران در المپیاد جهانی جغرافیا نیز برای نخستین بار موفق به کسب مدال شد و در بخش ارائه فیلم یا تیمی رتبه نخست جهان را به دست آورد.

وی افزود: در المپیاد جهانی هوش مصنوعی، دانش‌پژوهان کشور برای نخستین بار مدال طلا کسب کردند. این موفقیت در شرایطی حاصل شد که محدودیت‌های ناشی از جنگ و مشکلات دسترسی به زیرساخت‌های هوش مصنوعی، شرایط آماده‌سازی را دشوارتر کرده بود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان بار دیگر با اشاره به المپیاد جهانی فیزیک اظهار کرد: تیم پنج‌نفره ایران سه مدال طلا و دو مدال نقره کسب کرد و در بخش تجربی نیز برای نخستین بار رتبه نخست جهان را به دست آورد.

حسینی همچنین درباره المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک گفت: تیم پنج‌نفره ایران پنج مدال طلا کسب کرد و رتبه نخست جهان را از نظر مدالی به دست آورد. دانش‌پژوهان کشور در بخش نظری، بخش عملی و نمره مجموع نیز رتبه نخست را کسب کردند و رتبه‌های اول تا سوم انفرادی به نمایندگان ایران رسید.

وی تأکید کرد: در مجموع، تعداد مدال‌های طلای ایران در المپیادهای علمی جهانی و بین‌المللی از ۱۱ مدال در سال گذشته به ۱۸ مدال در سال جاری افزایش یافت. این رشد با وجود دشواری‌های ناشی از جنگ و محدودیت‌های آموزشی و ارتباطی حاصل شد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان گفت: دانش‌پژوهان برای شکست دلایل زیادی داشتند، اما انگیزه آن‌ها برای تلاش، سربلندی کشور و به اهتزاز درآمدن پرچم ایران بود. آن‌ها با وجود محدودیت‌ها درس خواندند، تمرین کردند، رصد انجام دادند و تلاش کردند بهترین نتیجه ممکن را برای کشور رقم بزنند. از نظر من، این دستاوردها از مهم‌ترین موفقیت‌های حوزه علم و فناوری کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری است.

معرفی مدال‌آوران و نقش استادان ایرانی در موفقیت تیم‌ها

حسینی در ادامه به معرفی برخی از اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک پرداخت و گفت: حسین معصومی پیش‌تر مدال طلای المپیاد کشوری نجوم و مدال طلای کشوری فیزیک را کسب کرده بود و سال گذشته نیز مدال طلای المپیاد جهانی نجوم را به دست آورد. او امسال بار دیگر به‌عنوان عضو تیم ملی به المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک اعزام شد و مدال طلا، رتبه نخست بخش عملی و رتبه دوم مجموع نتایج انفرادی را کسب کرد.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان افزود: حضور شریفی در هیئت داوری المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و مشارکت او در تصمیم‌گیری‌های علمی، انتخاب سؤال‌ها و بررسی اشکالات احتمالی آن‌ها اهمیت زیادی داشته است. تلاش او، سرپرستان کمیته‌ها و استادان در آماده‌سازی دانش‌پژوهان، در رسیدن تیم ایران به این جایگاه مؤثر بوده است.

حسینی همچنین درباره هیربد فوزی گفت: او از مدال‌آوران طلای کشوری المپیادهای فیزیک و نجوم و اخترفیزیک است. فوزی سال گذشته مدال طلای المپیاد جهانی نجوم را کسب کرد و امسال نیز مدال طلای المپیاد جهانی فیزیک و مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک را به دست آورد. او در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک رتبه نخست بخش نظری و بالاترین نمره مجموع را کسب کرد.

وی با اشاره به رقابت فشرده میان تیم‌های ملی کشورهای مختلف اظهار کرد: کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، هند، چین، سنگاپور و کره جنوبی برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها تلاش کرده بودند و از ظرفیت دانشگاه‌ها، استادان و نخبگان خود استفاده کردند؛ با این حال، دانش‌پژوهان ایرانی توانستند در شرایط دشوار به جایگاه‌های برتر دست پیدا کنند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در پایان با تأکید بر مسئولیت نهادهای آموزشی در قبال نخبگان گفت: وظیفه مسئولان این است که شرایط لازم را فراهم کنند تا دانش‌پژوهانی که در رقابت‌های جهانی به قله‌های علمی می‌رسند، بتوانند مسیر خود را در داخل کشور ادامه دهند.

حسینی افزود: این دانش‌آموزان باید امکان فعالیت در دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پژوهشی و حوزه فناوری را داشته باشند. آن‌ها وظیفه خود را با افتخارآفرینی برای کشور انجام داده‌اند و اکنون وظیفه ماست که زمینه ماندگاری و پیشرفت آن‌ها را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: این دانش‌پژوهان با پرچم ایران و نماد شهدای میناب در رقابت‌های جهانی حاضر شدند و نشان دادند که مردم و شهدای کشور برای آن‌ها اهمیت دارند. باید همه کمک کنیم تا این نخبگان در کشور بمانند و در ادامه مسیر علمی خود نیز در بالاترین سطوح فعالیت کنند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: هدف اصلی باشگاه، حمایت از دانش‌پژوهان و ایجاد زمینه‌ای برای ادامه فعالیت علمی آن‌ها در ایران است و تحقق این هدف به همکاری مجموعه‌های مختلف نیاز دارد.