پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تکذیب شد

سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری خبر منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر "آغاز پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران" را تکذیب کردند.

جوان آنلاین: در پی انتشار مطلبی در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی درخصوص آغاز پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران، با پیگیری خبرنگار ایسنا، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با رد این خبر، پرداخت چنین وامی را تکذیب کردند.

به گزارش ایسنا، سازمانهای مذکور از بازنشستگان و مستمری‌بگیران خواستند، اطلاعیه‌ها و اخبار مربوطه را از سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری پیگیری کنند.

چندی پیش نیز سازمان تامین‌اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: «اخیراً پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین پیامک‌هایی از سرشماره‌های ناشناس با عنوان ثبت‌نام تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی تأمین اجتماعی منتشر شده است.

این پیام‌ها و تبلیغات فاقد اعتبار بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان تأمین اجتماعی ندارد و مصداق جعل و کلاهبرداری است.

از ورود به لینک‌های ناشناس، ارائه اطلاعات یا ارسال تصویر مدارک شخصی و بانکی به‌شدت خودداری کنید».