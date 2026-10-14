مخالفت نیکاراگوئه با پذیرش سفیر آمریکا؛ واشنگتن کاردار خود را فراخواند

جوان آنلاین: تامی پیگوت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد امتناع از پذیرش ناتاشا فرانچسکی چهره پیشنهادی دولت دونالد ترامپ به عنوان سفیر در نیکاراگوئه، نشان‌دهنده «نبود اراده کامل برای آغاز یک گفت‌وگوی دیپلماتیک سازنده» است.

واشنگتن در واکنش به این اقدام، الیاس باومن کاردار آمریکا در این کشور آمریکای لاتین را فراخواند.

مجلس سنای آمریکا در تاریخ ۳۰ سپتامبر(هشتم مهر)، فرانچسکی را به عنوان سفیر جدید در نیکاراگوئه تایید کرده بود؛ این کشور آمریکای مرکزی از سال ۲۰۲۳ بدون سفیر آمریکا بوده است.

روابط واشنگتن و ماناگوا پس از اعتراضات گسترده سال ۲۰۱۸ و ناآرامی‌هایی که به گفته نهادهای بین‌المللی صدها کشته بر جای گذاشت، به شدت تیره شد.

دنیل اورتگا و همسرش روساریو موریو که از سال‌ها پیش قدرت را در این کشور آمریکای مرکزی در دست دارند، در پی آن ناآرامی‌ها کنترل خود را بر نهادهای سیاسی و مدنی به میزان قابل توجهی افزایش دادند.

با وجود قطعنامه‌های مکرر سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) و فشارهای بین‌المللی برای بازگشت به روند دموکراتیک، برگزاری انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی، کنگره نیکاراگوئه با تصویب اصلاحات جدید، دوره ریاست‌جمهوری را به ۷ سال افزایش داد و شرایط شرکت احزاب مخالف در انتخابات را تغییر داد.