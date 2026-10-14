تریتا پارسی درباره اظهارات ضد ایرانی روبیو: آمریکا به دنبال سلطه بر منطقه است

جوان آنلاین: این تحلیلگر مسائل بین‌المللی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از اظهارات ضدایرانی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یونان که ایران و تمدن تاریخی آن را هدف قرار داد، در کنار ادعاها و تهدیدهای دونالد ترامپ و سیاست‌های تقابلی واشنگتن، و اینکه این ادعاها می تواند نشانه دشمنی با ایران و تمدن باستانی آن باشد؟ گفت: من هرگز بر این باور نبوده‌ام که تنش‌های میان ایالات متحده و ایران ریشه در اختلافات ایدئولوژیک دارند یا این اختلافات عامل اصلی شکل‌گیری و تداوم آن‌ها هستند. این تنش‌ها همواره ریشه در رقابت بر سر قدرت و سلطه در منطقه داشته‌اند.

به گزارش ایرنا، تریتا پارسی با تشریح پیشینه شکل گیری تنش‌ها میان تهران – واشنگتن و نارضایتی آمریکا در قبال سیاست های مستقل ایران گفت که در مقطعی عامل مهم‌تری تا حد زیادی از شدت این نارضایتی‌ها می‌کاست که جنگ سرد و رقابت ایالات متحده با اتحاد جماهیر شوروی بود.

معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن دی‌سی افزود: اما در دوران پس از جنگ سرد، به‌ویژه پس از آنکه ایالات متحده در پی برقراری هژمونی نظامی خود در خلیج فارس برآمد، رقابت بر سر قدرت و سلطه در خاورمیانه به‌عنوان عامل اصلی این تنش‌ها مطرح شد.

پارسی تاکید کرد: هرچه این مناقشه شدت بیشتری یافته است، ماهیت واقعی آن نیز بیش‌ازپیش آشکار شده است.

این تحلیلگر ارشد مسائل بین المللی تصریح کرد: در شرایط کنونی نیز باید بسیار ساده‌لوح بود که تصور کرد انگیزه ایالات متحده، کمک به مردم ایران است.

پارسی در پاسخ به این سوال که آیا محاصره دریایی و گسترش تحریم‌ها علیه ایران، با توجه به تاثیر آن‌ها بر دسترسی مردم ایران به مواد غذایی و دارو، بخش حمل‌ونقل و ایمنی هوانوردی، با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و سایر قواعد حقوق بین‌الملل مطابقت دارد و آیا این تحریم‌ها مصداق جنایت علیه بشریت نیستند؟ گفت: استدلالی محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه این تحریم‌ها، که عامدانه با هدف فقیرتر کردن جمعیت اعمال می‌شوند، جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

معاون اجرایی اندیشکده کوئینسی در واشنگتن دی‌سی در عین حال تاکید کرد: با این‌حال، این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرند که اسرائیل و ایالات متحده پیش‌تر حقوق بشردوستانه بین‌المللی را به‌شدت تضعیف و تهی از محتوا کرده‌اند.

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه جامعه جهانی چه اقدامات عملی و موثری می‌تواند برای جلوگیری و توقف نقض حقوق مردم ایران توسط ایالات متحده انجام دهد؟ گفت: در شرایط کنونی، هیچ سناریویی نمی‌بینم که در آن جامعه جهانی اقدامی معنادار علیه این سیاست‌ها انجام دهد.

تریتا پارسی در عین حال تاکید کرد: معتقدم چین می‌تواند از وقوع دور سوم جنگ جلوگیری کند، اما فرصت برای این کار به‌سرعت در حال از دست رفتن است.