ترامپ آغاز غارت منابع گرینلند را اعلام کرد

دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود با تاکید بر اهمیت راهبردی گرینلند برای امنیت آمریکا و اروپا، از برنامه‌ریزی برای آغاز اکتشاف گسترده نفت، گاز و مواد معدنی در این منطقه خبر داد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث‌سوشال» نوشت: اکتشاف گسترده نفت، گاز و مواد معدنی در حال آماده‌سازی برای آغاز در گرینلند جدید و زیبای ماست! کارشناسانی می‌گویند حجم نفتی که به‌راحتی در دسترس است، بسیار بیشتر از تقریبا هر منطقه دیگری در جهان است.

وی گرینلند را «از نظر امنیتی و برای دفاع و حمله، هم در ارتباط با ایالات متحده آمریکا و هم اروپا» دارای جایگاهی بی‌رقیب دانست.

او مدعی شد: هر حمله احتمالی در آینده به ایالات متحده می تواند از مسیر گرینلند انجام شود. در آنجا سامانه‌های دفاعی ما به‌طور معمول پهپادها، موشک‌ها و هر نوع سلاح دیگری را که هنوز حتی تصورش هم نشده است، رهگیری و منهدم خواهند کرد.

ترامپ در پایان نوشت: گرینلند از نظر زمان واکنش، موقعیت جغرافیایی و میدان دید، فرصت‌هایی فراهم می‌کند که در هیچ نقطه دیگری از جهان وجود ندارد!

به گزارش ایرنا، ترامپ پیشتر مدعی شده بود که توافق با گرینلند هیچ هزینه‌ای برای آمریکا نخواهد داشت و به دستور او، نمایندگان آمریکا با نمایندگان دانمارک و گرینلند همکاری کرده‌اند تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده «برای همیشه» توانایی کامل انجام اقدامات لازم برای تامین امنیت و دفاع از گرینلند و آمریکا را خواهد داشت.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین ادعا کرد: از این پس هیچ یک از رقبای آمریکا نمی‌تواند بدون موافقت کتبی واشنگتن در گرینلند پایگاه ایجاد کند، حضور نظامی داشته باشد و یا سرمایه‌گذاری‌های حساس انجام دهد.

این توافق و آغاز استخراج منابع گرینلند در حالی رخ‌داد که پیشتر مردم این خطه اعتراض خود را به حضور نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده اعلام کرده بودند.