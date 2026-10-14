جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آمریکا به دلیل نقض تحریم ها

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که «بانک آمریکا» به عنوان دومین بانک بزرگ این کشور را به دلیل نقض قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها، به پرداخت بیش از ۱.۲۱ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است.

جوان آنلاین: ‌ این وزارتخانه روز سه شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام شامل سومین جریمه سنگین در تاریخ وزارت خزانه‌داری و بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون توسط «دفتر نظارت بر ارز» (OCC) اعمال شده است.

وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی این کوتاهی‌ها، بانک آمریکا گزارشی در خصوص ۵ میلیارد دلار تراکنش مشکوک ارائه نداد. بیش از ۱ میلیارد دلار این تراکنش‌ها با مخاطرات مالی غیرقانونی اولویت‌دار و مرتبط با امنیت ملی پیوند داشتند از جمله تراکنش‌های مشکوکی که نشان‌دهنده فعالیت شبکه‌های پولشویی چینی، کلاهبرداری و احتمال پولشویی مبتنی بر تجارت با ارتباطی قابل‌توجه به مرزهای جنوب غربی آمریکا بودند.

در ادامه این بیانیه آمده است: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نیز به‌طور جداگانه بر سر ۴۷۵ مورد نقض احتمالی چندین برنامه تحریمی از جمله تحریم‌های مربوط به ایران، روسیه، قاچاق مواد مخدر و تروریسم جهانی به توافقی ۱۱.۶ میلیون دلاری با این بانک دست یافت.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری گفت: مؤسسات مالی در خط مقدم حفاظت از امنیت اقتصادی و ملی ما قرار دارند.

وی افزود: زمانی که بانکی با این ابعاد در انجام تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت تحریم‌ها کوتاهی می‌کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از بانک رفته و کل سیستم مالی آمریکا را در معرض خطرات جدی ناشی از فعالیت‌های مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.