زخمی شدن ۵ نفر بر اثر تیراندازی در شمال فلسطین اشغالی

جوان آنلاین: رسانه‌های رژیم صهیونیستی گفتند که در حادثه تیراندازی در دیرالاسد واقع در شمال فلسطین اشغالی پنج نفر زخمی شدند.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی علت این تیراندازی تاکنون مشخص نشده است.

پییشتر ارتش رژیم اسرائیل روز سه شنبه با ادعای خنثی کردن یک عملیات مسلحانه در شمال کرانه باختری، در بیانیه ای اعلام کرده بود که چهار نفر را که گفته می‌شود از اعضای جنبش جهاد اسلامی هستند، دستگیر کرده است.

بر اساس این بیانیه، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با استناد به اطلاعات شاباک (آژانس امنیتی اسرائیل)، این هفته ۲ عملیات دستگیری در روستاهای قباطیه و عرابه انجام دادند و چهار شبه‌نظامی جهاد اسلامی را که به ادعای ارتش در حال برنامه‌ریزی برای حمله‌ای در شمال کرانه باختری بودند، دستگیر کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین در یورش به شهرک الیامون در غرب جنین، سه جوان فلسطینی را با خودروی نظامی زیر گرفتند که آنها به شدت مصدوم و به بیماستان منتقل شدند.