یک شهید و چند مجروح در نتیجه حملات رژیم اسرائیل به غزه

یک زن فلسطینی در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل به یک آپارتمان در غرب شهر غزه به شهاد رسید و تعدادی دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.

جوان آنلاین: در حمله هواپیماهای جنگی رژیم اسرائیل به یک آپارتمان در نزدیکی تقاطع ابوطلال در محله ریمال در غرب شهر غزه، یک زن فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند

در همین حال، تانک‌های ارتش رژیم اسرائیل همزمان با حملات توپخانه‌ای به این منطقه، به شدت به سمت شرق محله تفاح در شرق شهر غزه آتش گشودند.

در مرکز نوار غزه نیز خودروهای نظامی دشمن صهیونیستی در شمال اردوگاه پناهندگان البریج آتش گشودند و مناطقی در شمال اردوگاه و شرق شهر دیر البلح هدف حملات توپخانه ارتش اسرائیل قرار گرفتند.

یک پهپاد اسرائیلی نیز یک کیوسک را در نزدیکی میدان آتیان در شمال شرقی اردوگاه البریج هدف قرار داد و باعث آتش‌سوزی شد.

در جنوب نوار غزه، خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در شرق شهر خان یونس آتش گشودند و در مناطق جنوبی شهر منور شلیک کردند.

در یک تحول مرتبط، ارتش رژیم اسرائیل منطقه معروف به «خط زرد» را در نزدیکی خیابان صلاح الدین در محله التفاح در شرق شهر غزه گسترش داد.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.