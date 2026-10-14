قانونگذاران آمریکایی خواستار توضیح دولت این کشور درمورد حمله به غیرنظامیان ایرانی شدند

۷۷ قانونگذار آمریکایی در نامه ای خواستار توضیح دولت و وزارت جنگ این کشور درمورد حمله به غیرنظامیان در جنگ با ایران و نیز کشته شدن تعدادی از آنها شدند.

جوان آنلاین: یاسمین انصاری نماینده دموکرات کنگره آمریکا در پیامی در شبکه «ایکس» نوشت: «در حالی که جنگ فاجعه‌بار و غیرقانونی دونالد ترامپ رئیس جمهور و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در ایران ادامه دارد، در حمله اخیر به یک مراسم عروسی در ایران، پنج غیرنظامی از جمله دو کودک جان باختند.»

وی افزود: «این رویداد، تازه‌ترین مورد از الگوی هولناک تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات آمریکا در ایران است، الگویی که شامل حمله به یک مدرسه ابتدایی در نخستین روز جنگ نیز می‌شود که به کشته شدن ۱۲۰ کودک انجامید.»

انصاری تاکید کرد: من به همراه «سارا جیکوبز» و «جیسون کرو» و ۷۴ تن دیگر از همکارانمان، از دولت خواستیم تا درباره حمله به مراسم عروسی و تداوم روند تلفات غیرنظامیان در جنگ ایران پاسخگو باشد و توضیح دهد که چه اقداماتی برای جلوگیری از آسیب بیشتر به غیرنظامیان در حال انجام است.

به گزارش ایرنا،‌ روز نهم اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونیستی- آمریکایی قرار گرفت. در این فاجعه انسانی، ۱۶۸ کودک دانش‌آموز دختر و پسر و تعدادی از معلمان، کارکنان مدرسه و والدین دانش‌آموزان مینابی جان باختند.

شامگاه سه‌شنبه دهم شهریور ۱۴۰۵ در پی حمله هوایی آمریکا به یک منزل مسکونی در بندر کوهستک شهرستان سیریک که در آن جمعی از مردم در مراسم جشن عروسی حضور داشتند، پنج نفر از جمله یک کودک شهید و ۶۸ نفر مجروح شدند که اغلب آنها زن و کودک بودند؛ بندر کوهستک در شهرستان سیریک در جنوب شرقی استان هرمزگان قرار دارد.

شهرستان میناب به عنوان دومین شهرستان پرجمعیت استان هرمزگان با جمعیتی افزون بر ۳۰۰ هزار نفر در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس واقع شده است.