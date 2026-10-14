کد خبر: 1384578
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
بين‌الملل » اخبار كلی

در میانه اعتراض‌های مخالفان؛ ترامپ باز هم مدعی پایان سریع جنگ علیه ایران شد

ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در میانه اعتراض‌های مخالفانش، بار دیگر ادعاها  و لفاظی‌های ضد ایرانی خود را تکرار و مدعی پایان یافتن سریع جنگ علیه ایران شد.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ سه شنبه شب به وقت محلی در سخنانی در گردهمایی انتخاباتی جمهوری خواهان در آلاسکا که سخنانش با فریاد معترضان و مخالفان او و سیاست هایش چند بار مختل شد، بار دیگر ادعا کرد: «ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، جنگ خیلی زود به پایان خواهد رسید، و قیمت‌ها به شدت سقوط خواهند کرد.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا بار دیگر در توجیه حملات تجاوزکارانه به ایران و آغاز جنگ با تکرار اتهامات واشنگتن مدعی شد: «با کشوری بسیار سرسخت روبه‌رو هستیم که از بسیاری جهات بد است و بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم در سراسر جهان به شمار می‌رود. آنها فقط دو هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشتند.»

ترامپ بار دیگر مدعی شد: « من تهدید هسته‌ای ایران را هم از بین بردم؛ کاری که روسای‌جمهوری دیگر باید انجام می‌دادند.»

رئیس جمهوری آمریکا که با پیامدهای اقتصادی جنگ فرسایشی علیه ایران در آستانه انتخابات میان دوره ای و انتقادها و فشار افکار عمومی مواجه است، ادعا کرد: «قیمت نفت در حال حاضر بسیار پایین‌تر از دوران جو بایدن خواب‌آلود است و (قیمت نفت) پایین خواهد آمد و این اتفاق زودتر از پایان آن جنگ رخ خواهد داد.»

ترامپ بار دیگر به سیاست های دوره باراک اوباما در قبال ایران تاخت و مدعی شد: اوباما «فکر می‌کرد می‌تواند با پرداخت پول، با دادن میلیاردها دلار، مساله را حل کند. یادتان هست که او ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد داد؟ آن‌ها یک بوئینگ ۷۵۷ را پر از اسکناس‌های سبز کردند و به آنجا فرستادند. می‌توانید تصور کنید وقتی آن‌ها هواپیمایی پر از پول دیدند، چه فکری کردند؟ نمی‌دانم آن پول چه شد. علاوه بر این، ده‌ها میلیارد دلار دیگر هم به ایران پرداخت شد.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا با بیان این ادعا که ایران از آن پول برای توسعه موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای استفاده کرد، مدعی شد: «روسای‌جمهوری دیگر هم باید کاری را می‌کردند که من انجام دادم.»

ترامپ با تکرار لفاظی های ضد ایرانی خود ادعا کرد: «این وضعیت خیلی زود پایان خواهد یافت و شما با یک ایران هسته‌ای روبه‌رو نخواهید شد.»

وی درباره افزایش بی سابقه قیمت سوخت مدعی شد: « این در واقع بهایی ناچیز است که می‌پردازیم. من این را می‌گویم: ما مانع دستیابی آن‌ها به سلاح هسته‌ای می‌شویم.»
ترامپ با تکرار ادعاها درباره تنگه هرمز بار دیگر مدعی شد: « ما تنگه‌ها را باز کردیم. اکنون نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ از طریق تنگه‌ها منتقل می‌کنیم. ما کنترل تنگه‌ها را در دست داریم. به همین دلیل، قیمت نفت در همین محدوده باقی مانده است؛ چون واقعا فکر می‌کردم قیمت آن بالاتر برود.»

رئیس جمهوری جنگ طلب آمریکا با تکرار لفاظی های خود، جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر تهدید و ادعا کرد: «آن‌ها فقط منتظرند. منتظرند. صبر کنید تا ببینید با ایران چه خواهیم کرد....»

ترامپ مدعی شد: «اما می دانید، مهم نیست. مساله مهم این است که آن‌ها قرار نبود سلاح هسته‌ای داشته باشند و نخواهند داشت. آن (سلاح) زیر هزاران تن سنگ مدفون شده است».

لفاظی‌ها و ادعاهای ترامپ در حالی است که تاکنون دوبار در میانه مذاکرات به ایران حمله کرده و یادداشت تفاهم اسلام آباد را نیز نقض کرده است. او همزمان با ادعای پیروزی بارها خواستار گفت‌وگو برای دستیابی به زیاده خواهی های واشنگتن شده است که در میدان جنگ نظامی نتوانسته به آن دست یابد.

رفتارهای متناقض ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا (سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان ) گویای این است که او بیشتر به دنبال روایت سازی پیرامون پیروزی ادعایی خود در تجاوز بی دلیل علیه ایران است.

رویکرد ترامپ در قبال ایران باعث ناامیدی بخشی از جمهوری‌خواهان خسته از جنگ شده است؛ گروهی که در مقاطعی جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور و شماری از فعالان سیاسی را نیز شامل می‌شد و نسبت به طولانی شدن جنگ و پیامدهای آن بر قیمت سوخت و انتخابات میان دوره‌ای نگران هستند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جمهوری خواه
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