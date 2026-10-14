کد خبر: 1384575
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تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

انجام گفت و گوی ملی فلسطین در قاهره با مشارکت گروه‌های فلسطینی

ق شبکه الجزیره قطر از برگزاری دور جدید گفت و گوی ملی فلسطین با مشارکت چند گروه در روز پنجشنبه در قاهره پایتخت مصر خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه الجزیره به نقل از منابع فلسطینی افزود: دور جدید گفت و گوی ملی فلسطین امروز در قاهره با مشارکت چند گروه و جریان سیاسی فلسطینی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، رهبرانی از جنبش فتح، حماس، جهاد اسلامی و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در نشست‌های قاهره حضور خواهند داشت.

الجزیره، مهم‌ترین محور این گفت و گو ها را تلاش برای پایان دادن به اختلافات داخلی و بازگرداندن وحدت ملی فلسطین عنوان کرد.

بر این اساس، یکی دیگر از پرونده‌های اصلی مذاکرات، موضوع پیوستن حماس و جهاد اسلامی به سازمان آزادی‌بخش فلسطین و بازسازی ساختار سیاسی فلسطین در مسیری است که در نهایت به برگزاری انتخابات منتهی شود.

این گفتگوها چند روز پس از تصمیم «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس قانونگذاری و تعیین ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ به عنوان زمان برگزاری همزمان انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری انجام می‌شود.

پیشتر خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) اعلام کرد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور فرمانی، انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین را که قرار بود ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ ( ۷ آذر ۱۴۰۵) برگزار شود، لغو کرده است.

بر اساس فرمان جدید، انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۷ ( ۲۰ شهریور ۱۴۰۶) برگزار خواهد شد.

آخرین انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال ۲۰۰۶ برگزار شد و جنبش حماس در آن اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. طولانی شدن فاصله میان انتخابات‌های فلسطینی سبب شده است مساله تجدید مشروعیت نهادهای سیاسی به یکی از محورهای اصلی بحث‌های داخلی تبدیل شود.

برچسب ها: فلسطین ، قاهره ، اسرائیل
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