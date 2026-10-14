نهاد دریایی انگلیس: یک کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: این نهاد انگلیسی با انتشار هشدار امنیتی شماره ۱۷۰ اعلام کرد که بر اساس گزارش یک منبع تأییدشده، یک فروند کشتی کانتینری هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه‌ای با ماهیت نامشخص قرار گرفته است.

در این اطلاعیه آمده است که مقام‌های مسئول بررسی ابعاد حادثه را آغاز کرده‌اند، اما تاکنون جزئیاتی درباره هویت کشتی، میزان خسارت احتمالی یا وضعیت خدمه منتشر نشده است.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس همچنین از تمامی شناورها خواسته است هنگام عبور از این آبراه راهبردی احتیاط کنند و هرگونه فعالیت غیرعادی یا مشکوک را به این مرکز گزارش دهند.

این حادثه در شرایطی گزارش می‌شود که تنگه هرمز طی روزهای اخیر شاهد افزایش حملات به کشتی‌های تجاری بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس روز دوشنبه نیز در چند هشدار جداگانه از اصابت پرتابه‌های ناشناس به سه نفتکش و یک کشتی کانتینری هنگام عبور از این آبراه خبر داده بود.

تداوم حوادث دریایی در تنگه هرمز در سایه پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، نگرانی‌ها درباره اختلال در زنجیره تأمین انرژی جهان را افزایش داده است.