روزنامه تایمز انگلیس به هزینه های هنگفت تجاوز آمریکا علیه ایران و قدرت کشورمان در پاسخ به این تجاوزات اعتراف کرد.

جوان آنلاین: روزنامه تایمز انگلیس اعتراف کرد که بازگشت تجاوزات آمریکا علیه ایران می تواند هزینه های هنگفتی به واشنگتن تحمیل کند آن هم زمانی که این کشور درگیر هزینه های تجاوزات قبلی است.

بر اساس این گزارش، هزینه های مالی و خسارت های تجاوزات قبلی آمریکا علیه ایران از ۴۳ میلیارد دلار فراتر رفته و ده ها هواپیمای آمریکا آسیب دیده و ذخایر موشک های رهگیری رو به اتمام است.

این روزنامه اضافه کرد: ایران با وجود محاصره و حملات آمریکا توانسته بخشی از توان نظامی خود را از جمله تأسیسات و سکوهای موشکی و پهپادی بازیابی کند.

تایمز تاکید کرد: این شرایط باعث می شود هر حمله جدید هزینه سنگین تری برای آمریکا داشته باشد.