مانور نظامی انگلیس برای اشغال جزایر فالکلند

جوان آنلاین: روزنامه تایمز انگلیس اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور مانوری انجام دادند که طی آن استقرار در جزایر مورد مناقشه فالکلند و اشغال آن را شبیه سازی کردند.

بر اساس این گزارش، مانور نظامیان انگلیسی بازتاب ‌دهنده وقایع عملیات ساتن در مه ۱۹۸۲ و دفع تهاجم آرژانتین بود.

تایمز اضافه کرد که این مانور نظامی در ماه اکتبر با حضور ۱۵۰ نیروی انگلیسی از یگان چتربازان و ۱۰۰ نیروی داوطلب برگزار شد.

در این مانور عملیات پیاده‌سازی آبی-خاکی، جابه‌جایی شبانه در مسافت‌های بیش از ۳۰ کیلومتر و نبرد نزدیک در زمین‌های صخره‌ای شبیه سازی شد. همچنین پوشش هوایی توسط یک جنگنده تایفون تأمین می‌شد.

با وجود آن که ارتش انگلیس چنین رزمایش هایی در جزایر مذکور انجام می دهد اما برای نخستین بار در آن سناریوی عملیات رزمی شبیه سازی شد.