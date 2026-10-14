بازداشت مهندس سعودی به اتهام جاسوسی در آمریکا

جوان آنلاین: دفتر تحقیقات فدرال آمریکا اقدام به بازداشت یک مهندس سعودی شاغل در شرکت اوپن ای آی، غول هوش مصنوعی به اتهام تلاش برای شنود جلسات محرمانه از طریق کار گذاشتن دستگاه های ضبط مخفی در اتاق های جلسات ویژه مقامات ارشد این شرکت کرده است.

در همین رابطه روزنامه کالیفرنیا پست گزارش داد عبدالرحمن الفوزان ۳۵ ساله اهل عربستان سعودی از روز جمعه در بازداشت فدرال به سر می برد. شرکت مذکور یک دستگاه ضبط صدا را کشف کرد که به طور مخفیانه به درگاه یو اس بی پشت یک تلویزیون در یکی از اتاق های جلسات متصل شده بود. این دستگاه برای پنهان ماندن در کاغذ توالت پیچیده شده بود.

به نوشته این روزنامه به نظر می رسد از این اتاق برای برگزاری جلسات سطح بالای مدیران شرکت درباره برنامه های محرمانه آن از جمله تحقیقات اختصاصی، توانمندی های فنی، روابط با نهادهای دولتی و دیگر موضوعات حساس استفاده می شد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد الفوزان از ژوئیه ۲۰۲۵ در شرکت مذکور در سانفرانسیسکو مشغول به کار بوده است.

این تبعه سعودی در صورت اثبات اتهامش به حداکثر ۵ سال حبس، پرداخت ۲۵۰ هزار دلار جریمه و سه سال آزادی تحت نظارت محکوم خواهد شد.