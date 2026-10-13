یک رسانه رژیم صهیونیستی فاش کرد، از بیم ترور شخصیت‌های اسرائیلی، وزیر جنگ دستور ممنوعیت پرواز پهپاد‌ها را داد.

جوان آنلاین: پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان کیپا در گزارشی نوشت: در سایه تهدید‌های امنیتی جدی، انتظار می‌رود اسرائیل کاتس، وزیر جنگ، روز یکشنبه آینده دستورالعملی ویژه را امضا کند که پرواز پهپاد‌های هدایت شونده با فیبر نوری یا ارتباطات سلولی (SIM) را در آسمان اسرائیل ممنوع می‌سازد.

به گزارش تسنیم، این ممنوعیت که به تصویب کابینه امنیتی سیاسی به ریاست بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و وزیر جنگ رسیده است، بلافاصله پس از امضای دستورالعمل به اجرا درآمده و به مدت شش ماه معتبر خواهد بود.

به نوشته این رسانه صهیونیستی، این تصمیم بر اساس اطلاعات امنیتی موثق درباره تهدید‌های امنیتی از سوی طرف‌های متخاصم در داخل و خارج از (فلسطین اشغالی) اتخاذ شده است.

از جمله تهدید‌های بررسی‌شده می‌توان به تلاش برای هدف قرار دادن مقامات ارشد با استفاده از پهپادها، جمع‌آوری اطلاعات امنیتی، قاچاق و به‌کارگیری پهپاد‌ها توسط سازمان‌های جنایی اشاره کرد.

نهاد‌های امنیتی با این اقدام تلاش می‌کنند خطرات موجود در داخل مرز‌ها و داخل اسرائیل را کاهش دهند. هم‌زمان، اقداماتی تکمیلی از جمله اعمال محدودیت بر واردات پهپاد‌ها و سامان‌دهی استفاده از آنها در حال پیگیری است.

این ممنوعیت تنها محدود به پهپاد‌های مجهز به فیبر نوری و پهپاد‌های مبتنی بر سیم‌کارت (SIM) خواهد بود، در حالی که سایر انواع پهپاد‌ها می‌توانند طبق دستورالعمل‌های فعلی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.