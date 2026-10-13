جوان آنلاین: شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد، تحلیل محافل امنیتی آن است که ایران در حال احیای شبکه‌های (مقاومت) در نزدیکی بلندی‌های جولان است.

به گزارش تسنیم، در این گزارش که بر اساس تحلیلی از مرکز صهیونیستی پیگیری فعالیت‌های مقاومت در شمال (فلسطین اشغالی) موسوم به آلما تهیه شده، ادعا می‌شود: ایران و حزب‌الله همچنان در حال مدیریت شبکه‌های محلی در جنوب سوریه هستند که در دوران اسد ایجاد شده بودند، آنها از طریق ارائه مشوق‌های مالی به جذب دروزیان و اهل سنت می‌پردازند. به این عوامل، ماموریت جمع‌آوری اطلاعات امنیتی، شلیک راکت، به‌کارگیری پهپاد‌های انتحاری و قاچاق سلاح به اسرائیل محول می‌شود.

در ادامه این ادعا‌ها آمده است: ایران و حزب‌الله در حال بازسازی شبکه‌های محلی در جنوب سوریه هستند و همچنین تلاش می‌کنند از طریق ارائه مشوق‌های مالی، دروزیان و اهل سنت سوریه را به صفوف خود جذب کنند. این موضوعی است که در قالب یک تحلیل این هفته توسط مرکز مطالعه چالش‌های امنیتی در مرز‌های شمالی (آلما) از آن پرده برداشته است.

این مرکز اشاره می‌کند که این فعالیت با وجود سقوط اسد در سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این تحلیل، ایران و حزب‌الله منحصراً به عناصر شیعه یا حضور آشکار سپاه پاسداران متکی نیستند، بلکه سوری‌های محلی را مستقیماً از ایران و لبنان، یا از طریق واسطه‌های سوری جذب می‌کنند.

این تحلیل پس از ترور یک شهروند سوری یوسف علی الحسون به زعم تلاش برای انجام عملیات ضد صهیونیستی در منطقه مرزی مرزی سوریه و لبنان تهیه شده است.

مرکز آلما در چارچوب تکمیل ادعا‌های خود برآورد کرده است که الحسون احتمالاً به یکی از شبکه‌های فعال در سوریه ارتباط داشته است. همچنین احتمال دخالت حزب‌الله در این عملیات مطرح شده است.

با این حال با توجه به نبود دلیل و مدرک قوی در این رابطه اعلام می‌کند این یک ارزیابی پژوهشی است و جزئیاتی نیست که در بیانیه سخنگوی ارتش اسرائیل آمده باشد.