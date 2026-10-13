واژگونی ون در اتوبان تهران–قم؛ ۱۲ مصدوم به بیمارستان منتقل شدند

جوان آنلاین: واژگونی یک دستگاه ون در اتوبان تهران–قم، در مسیر منتهی به تهران و پس از فرودگاه، ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، همه مصدومان این حادثه به بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم منتقل شدند.

شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس استان تهران، اعلام کرد: این حادثه ساعت ۱۶:۳۲ روز ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در اتوبان تهران–قم، پس از فرودگاه و در محدوده تیر برق شماره ۲۲۴ رخ داد.

وی گفت: بر اساس گزارش نهایی همکاران من، هر ۱۲ مصدوم حادثه با استفاده از نیرو‌های امدادی به بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) رباط‌کریم انتقال یافتند.

تبریزی گفت: برای رسیدگی به این حادثه، سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل اعزام شدند.