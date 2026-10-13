انتخاب اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ مجمع عمومی ۱۵ عضو جدید را برگزید

جوان آنلاین: مجمع عمومی سازمان ملل روز سه شنبه به وقت نیویورک ۱۵ کشور را برای یک دوره سه ساله که از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌شود، به عضویت شورای حقوق بشر انتخاب کرد که عبارتند از: برزیل، بروندی، دومینیکن، آلمان، غنا، ایرلند، ژاپن، اردن، کویت، نپال، نیجریه، مولداوی، اوکراین، اروگوئه و زامبیا.

به گزارش ایرنا، دوره عضویت این کشور‌ها از اول ژانویه سال آینده میلادی (۲۰۲۷) آغاز می‌شود و به مدت سه سال ادامه خواهد داشت. این کشور‌ها جایگزین اعضایی خواهند شد که دوره عضویتشان در ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد.

شورای حقوق بشر از ۴۷ عضو تشکیل شده است که اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنها را از طریق رای‌گیری مستقیم و مخفی انتخاب می‌کنند. این شورا در سال ۲۰۰۶ تشکیل شد تا جایگزین کمیسیون حقوق بشر شود که اعتبارش را تا حدود زیادی از دست داده بود.

شورای حقوق بشر نهادی وابسته به نظام سازمان ملل متحد است که تمامی موضوعات مرتبط با حقوق بشر را بررسی می‌کند و جلسات این شورا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار می‌شود.

قاره‌ها و مناطق مختلف جهان سهم مشخصی در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارند. به طور سنتی نمایندگان دولت‌های هر منطقه پیش از رای گیری نهایی بر سر کشور‌هایی که قاره آنها را نمایندگی خواهند کرد به توافق می‌رسند و مجمع عمومی سازمان ملل به آنها رای می‌دهد.

عضویت در این شورا بر اساس توزیع جغرافیایی صورت می‌گیرد که به شرح زیر است:

- گروه کشور‌های آفریقایی: ۱۳ کرسی

- گروه کشور‌های آسیا و اقیانوسیه: ۱۳ کرسی

- کشور‌های اروپای شرقی: ۶ کرسی

- کشور‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب: ۸ کرسی

- کشور‌های اروپای غربی و سایر کشورها: ۷ کرسی

از جمله اعضایی که دوره عضویتشان در پایان سال جاری میلادی (۲۰۲۶) به پایان می‌رسد، می‌توان به چین، کوبا، فرانسه، غنا، ژاپن و کویت اشاره کرد.

کشور‌هایی که دوره عضویتشان به پایان می‌رسد، در صورتی که دو دوره متوالی عضو شورا نبوده باشند، می‌توانند برای عضویت مجدد درخواست دهند. ازاین‌رو، کویت برای دومین دوره عضویت خود انتخاب شده است؛ دوره‌ای که بلافاصله پس از پایان دوره فعلی، از اول ژانویه آغاز می‌شود.

از دیگر کشور‌های عربی عضو شورای حقوق بشر می‌توان به مصر، قطر و عراق اشاره کرد.

بر این اساس، نتایج رای گیری امروز مجمع عمومی سازمان ملل برای انتخاب ۱۵ عضو جدید که بصورت مخفی و با ورقه انجام شد، و نیز سهمیه هر منطقه در این رای گیری و تعداد آرایی که کشور‌ها برای عضویت در شورای حقوق بشر کسب کردند، به شرح زیر است:

۴ کرسی برای گروه کشور‌های افریقایی:

_ بروندی: ۱۶۰ رای

_غنا: ۱۷۳ رای

_نیجریه: ۱۷۲ رای

_ زامبیا: ۱۷۷ رای

۴ کرسی برای گروه کشور‌های اسیا و اقیانوسیه:

_ ژاپن: ۱۶۶ رای

_اردن: ۱۷۱ رای

_کویت: ۱۷۳ رای

_ نپال: ۱۷۳ رای

۲ کرسی برای گروه کشور‌های اروپای شرقی:

_ مولداوی: ۱۶۸ رای

_اوکراین: ۱۶۲ رای

۳ کرسی برای گروه کشور‌های امریکای لاتین و حوزه کارائیب:

_برزیل: ۱۷۰ رای

_ دومینیکن: ۱۷۰ رای

_اروگوئه: ۱۶۵ رای

۲ کرسی برای گروه کشور‌های اروپای غربی و سایر کشورها:

_آلمان: ۱۶۳ رای

_ایرلند: ۱۶۵ رای