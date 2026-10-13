یک مقام آمریکایی مدعی شد که حملات ایران به شناور‌ها در تنگه هرمز غیرقابل توجیه است و واشنگتن هر حمله به کشتی‌های خود را پاسخ خواهد داد.

جوان آنلاین: یک مقام ارشد آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی الجزیره مدعی شد که این کشور حملات ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز را که اقدامی «غیرقابل توجیه» است، از نزدیک زیر نظر دارد.

به گزارش مهر، این مقام آمریکایی با نادیده گرفتن شکست‌های کشورش در محقق کردن اهداف تجاوز به ایران افزود: ما همچنان به مقابله با اقدامات خصمانه ایران از طریق دفع حملات و تضمین جریان آزاد کشتیرانی دریایی ادامه می‌دهیم.

وی در ادامه سخنانش که نشان از استیصال مقام‌های آمریکایی در قبال جنگ ایران دارد، ادعا کرد که آمریکا هرگونه حمله به یکی از کشتی‌های خود را با هدف قرار دادن کشتی‌های ایرانی پاسخ خواهد داد.