کد خبر: 1384516
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۷
سیاست » اخبار کلی

حضور مقتدرانه تیم ضدتروریستی سپاه در رزمایش بین‌المللی آنتی‌ترور ۲۰۲۶

3 فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه اعلام کرد: یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه، حضوری مقتدرانه و با نمایش توان و آمادگی رزمی بسیار خوب در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» داشتند.

جوان آنلاین: سرهنگ تقوی فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه پاسداران اظهار داشت: یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، حضوری مقتدرانه و با نمایش توان و آمادگی رزمی بسیار خوب در رزمایش بین‌المللی «اوراسیا-آنتی ترور ۲۰۲۶» داشتند.

به گزارش مهر، سرهنگ تقوی افزود: رزمایش امسال در سه مرحله اصلی اجرا شد و اعضای تیم ایران در هر سه بخش، حضوری پرقدرت همراه با نظم و انضباط کامل تیمی به نمایش گذاشتند.

وی افزود: نیرو‌های عمل کننده در بخش نخست رزمایش موسوم به پاسگاه فرماندهی، اجرای تاکتیک‌های نوین با برنامه‌ریزی و هماهنگی ستاد فرماندهی را تمرین کردند.

فرمانده میدانی تیم ضدتروریستی سپاه پاسداران، رزم و نبرد تن‌به تن با تروریست‌ها در محیط‌های شهری را از دیگر مراحل این رزمایش عنوان کرد و افزود: در بخش سوم نیز درگیری در مرز‌ها با بهره‌گیری از تاکتیک‌های ویژه زمین‌گیر کردن اشرار و گرو‌های تروریستی اجرا شد.

بنا بر این گزارش، فرمانده ارشد رزمایش بین‌المللی ضدتروریستی «اوراسیا آنتی‌ترور۲۰۲۶»، حضور مقتدرانه و آمادگی کامل تیم ویژه ضد تروریستی جمهوری اسلامی ایران را یکی از پایه‌های اصلی موفقیت این رزمایش عنوان کرد.

یگان‌های ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نمایندگی از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در رزمایش بین‌المللی اوراسیا-آنتی‌ترور ۲۰۲۶ با هدف تحکیم دیپلماسی دفاعی و انسجام در مهار جریان‌های خشونت‌طلب منطقه‌ای به میزبانی بلاروس حضور یافت و در پایان این رزمایش راهی کشورمان شد.

پیش از این، سردار سرتیپ پاسدار ولی معدنی معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، درباره اولویت‌های عملیاتی این تمرین مشترک گفته بود: تمرکز اصلی بر هم‌افزایی میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با اقدامات افراط‌گرایانه و مهار جدی جریان‌های خشونت‌طلب است که به عنوان تهدیدی مشترک برای امنیت منطقه شناخته می‌شوند.

وی با تبیین ابعاد این رزمایش تصریح کرد: این تمرین مشترک با مشارکت ۱۴ کشور عضو و کمیته‌های تابعه سازمان همکاری شانگهای و با حضور بیش از ۱۰۰ مقام عالی‌رتبه نظامی و امنیتی به مدت سه روز از ۱۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شد.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر در سال ۱۴۰۴ میزبان رزمایش ضدتروریسم کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای موسوم به «سهند ۲۰۲۵» بود.

برچسب ها: سپاه ، رزمایش آنتی ترور ، ایران‌
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

تذکر مفسر کبیر

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

به نام شهدا جفا نکنید!

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

خشایارستیزی روبی کوچولو

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

تقدیر از پزشکیان بسیجی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

ترکیب ایران و چهره‌های شاخص در کشتی آزاد قهرمانی جهان/ ۴ قهرمان المپیک در ۹۷ کیلوگرم

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار