جدال رهبران صهیونیست در آستانه انتخابات پارلمانی

جوان آنلاین: در آستانه انتخابات کنست و در پی تشدید اختلافات میان رهبران احزاب صهیونیستی و نبود چشم‌انداز روشن برای تشکیل کابینه‌ای با اکثریت پارلمانی، برخی منابع عبری از مداخله رئیس این رژیم برای تشکیل کابینه وحدت خبر داده‌اند، تلاشی که هدف آن جلوگیری از بن‌بست سیاسی و عدم برگزاری انتخابات مجدد عنوان شده است. با این حال، رهبران اپوزیسیون با رد این درخواست تأکید کرده‌اند که در انتخابات پیش رو برای شکست نتانیاهو و جلوگیری از حضورش در کابینه آینده تلاش خواهند کرد.

در فاصله کمتر از دو هفته تا انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، تنش‌های سیاسی میان اردوگاه راست‌گرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و احزاب مخالف کابینه وارد مرحله‌ای حساس شده و تکاپوی دو طرف برای تعیین سرنوشت کابینه آینده شدت گرفته است. یدیعوت‌آحارونوت روز سه شنبه به نقل از برخی منابع نوشت که اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در پی تشکیل «کابینه وحدت» پس از انتخابات آینده کنست است تا از برگزاری انتخابات جدید جلوگیری شود. بر اساس این گزارش، هرتزوگ در دیدار با اعضای حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت بر ضرورت تحقق وحدت سیاسی تأکید کرده است. طبق این گزارش، این تحرکات با هدف فراهم کردن زمینه تفاهم میان حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت ارزیابی شده است. با این حال، دفتر هرتزوگ در واکنش به این گزارش، آن را به‌شدت تکذیب و اعلام کرد که هرتزوگ درباره تشکیل کابینه وحدت با هیچ نامزد یا عضو کنست گفت‌و‌گو نکرده است.

اظهارات منتسب به هرتزوگ موجب نگرانی در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی شده است، زیرا این نگرانی وجود دارد که او از اختیارات خود برای معرفی نامزد تشکیل کابینه به‌منظور تحمیل همکاری میان جریان‌های سیاسی و تشکیل کابینه مشترک در اراضی اشغالی استفاده کند.



«نه» مخالفان به درخواست هرتزوگ

درخواست هرتزوگ در حالی مطرح شده که اردوگاه مخالفان برای شکست دادن نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او در انتخابات ۲۷ اکتبر هم‌قسم شده‌اند. در همین چارچوب، آیزنکوت در واکنش به درخواست هرتزوگ گفت که نتانیاهو نمی‌تواند نخست‌وزیر، وزیر یا معاون وزیر باشد. یائیر گولان، رئیس حزب موسوم به «دموکرات‌ها» نیز با این ایده مخالفت کرد و در شبکه ایکس نوشت: کابینه اشتراکی با نتانیاهو تشکیل نخواهد شد. یائیر لاپید، رئیس جریان اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز نسبت به تشکیل کابینه‌ای که آن را «وحدت دروغین» خواند، هشدار داد و از احزاب اردوگاه اپوزیسیون خواست از هم‌اکنون مخالفت خود را با مشارکت در چنین کابینه‌ای اعلام کنند.

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» نیز در اظهاراتی تأکید کرد که ائتلاف مورد نظر او در انتخابات پیش رو به اکثریتی قوی و باثبات دست خواهد یافت و کابینه آینده را تشکیل خواهد داد. او با لحنی قاطع گفت که نتانیاهو تحت هیچ شرایطی در کابینه آینده حضور نخواهد داشت. لیبرمن تصریح کرد: «حتی اگر دنیا زیر و رو شود، نتانیاهو حتی نمی‌تواند یک سمت وزارتی کوچک هم داشته باشد؛ تمام.»