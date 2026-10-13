کد خبر: 1384511
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

غریب‌آبادی: این بار جنگ را فرامنطقه‌ای می‌کنیم

1 نفت به ۱۰۷تا۱۰۸ دلار رسید و رئیس‌جمهور امریکا دوباره ساز توافق کوک کرد

جوان آنلاین: نفت به ۱۰۷تا۱۰۸ دلار رسید و رئیس‌جمهور امریکا دوباره ساز توافق کوک کرد. دونالد ترامپ مثل همیشه گفته که ایران دنبال توافق است، اما «نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد» تا قیمت سربه‌فلک‌کشیده نفت را در شامگاه انتخابات کمی تعدیل کند، ولی همزمان سناریو‌های رویارویی همچنان در حال به‌روزرسانی است. معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه دیروز هشدار داد اگر دوباره گزینه نظامی علیه ایران انتخاب شود، پیامد‌های آن از مرز‌های خاورمیانه فراتر خواهد رفت. 
دونالد ترامپ دیروز جمله «ایران می‌خواهد به توافق برسد، اما نمی‌داند چگونه این کار را انجام دهد» را برای چند دهمین بار تکرار کرد و به طعنه گفت که، چون در هدف قرار دادن رهبران ایران «زیاده‌روی کردیم» حالا دیگر نمی‌دانیم با چه کسی طرف هستیم: «شاید در هدف قرار دادن مقامات ایران زیاده‌روی کردیم و باید در سطح اول یا دوم تشدید تنش متوقف می‌شدیم». او گفته که انتخابات کنگره تأثیری بر تصمیمش درباره ایران نخواهد داشت و مجدداً تکرار کرد که: «جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و قیمت بنزین در آن زمان کاهش خواهد یافت». با وجود این ادعا، بحث‌های غیررسمی درباره رویارویی مجدد، همچنان داغ است. وال‌استریت‌ژورنال نوشته که امریکا در حال اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر و یک یگان دیگر تفنگداران دریایی به خاورمیانه است و ارسال سامانه‌های پدافندی و مهمات بیشتر را هم بررسی می‌کند. به نوشت این روزنامه، هرچند ترامپ احتمال حمله پیش از انتخابات کنگره در ۳ نوامبر را رد کرده، اما گزینه حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه‌کلنگ همچنان مطرح است. به نوشته وال‌استریت ژورنال، در مقابل ایران هم به کشور‌های منطقه هشدار داده که در صورت آغاز جنگی جدید، نیرو‌های مسلح این کشور ممکن است به خاک کشور‌های همسایه یورش زمینی انجام می‌دهند. ایران همچنین به مقام‌های عرب هشدار داده که ممکن است تأسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد و همچنین قصد دارد در صورت وقوع جنگی جدید، حملات خود علیه نیرو‌های امریکایی از جمله تلاش برای غرق کردن شناور‌های نیروی دریایی امریکا در غرب آسیا و کشتن ملوانان مستقر در آنها را افزایش دهد. وال‌استریت‌ژورنال گفته که ایران در حال تقویت توان دفاعی و آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری جنگ با امریکاست. تهران ضمن بازسازی تأسیسات موشکی و پهپادی و تجدید ذخایر تسلیحاتی، با ایجاد موانع حفاظتی در اطراف تأسیسات هسته‌ای نطنز و کوه‌کلنگ، برای مقابله با عملیات زمینی احتمالی آماده می‌شود. همچنین فرودگاه‌ها، بنادر و نیروگاه‌های کشور برای شرایط جنگی تجهیز شده‌اند. 

 گلوگاه ارتباطات دیجیتال
همزمان، بعد از هشدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اینترنت و هوش مصنوعی در منطقه، روزنامه گاردین دیروز نقشه‌ای از عبور کابل‌های مهم دیجیتال از تنگه هرمز منتشر کرد که تنگه هرمز، علاوه بر گلوگاه انرژی، به یک «گلوگاه دیجیتال» تبدیل شده است و دست‌کم هفت کابل مهم داده و اینترنت زیردریایی از تنگه هرمز عبور می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آنها کابل AAE-۱ است؛ سامانه‌ای حدود ۲۵ هزار کیلومتری که جنوب‌شرق آسیا را از مسیر خاورمیانه و آفریقا به اروپا متصل می‌کند. این کابل ۱۹کشور از جمله هنگ‌کنگ، ویتنام، هند، پاکستان، عمان، امارات و قطر را به هم وصل می‌کند. کنسرسیومی متشکل از ۱۹ اپراتور از جمله China Unicom، اتصالات و Telecom Egypt آن را اداره می‌کند. 
تحت چنین شرایطی، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه در گفت‌و‌گو با ریانووستی به گمانه‌زنی‌ها درباره بررسی سناریو‌های حمله مجدد واشینگتن واکنش نشان داد و گفت که در صورت تکرار اشتباهات گذشته و انتخاب مجدد گزینه نظامی علیه ایران، پیامد‌های آن از مرز‌های منطقه خاورمیانه فراتر خواهد رفت. او هشدار داده: «اگر بخواهند اشتباهات گذشته را تکرار کنند و مسیر سناریو‌های نظامی و تهدید را در پیش بگیرند، بخش عمده‌ای از پیامد‌های آن حتی به فراتر از مرز‌های منطقه گسترش خواهد یافت؛ اکنون این آنها هستند که باید دست به انتخاب بزنند و مسیر خود را مشخص کنند.»

 شدید‌ترین روز‌های هرمز از شروع جنگ
تازه‌ترین گزارش‌ها از تشدید ناامنی دریایی در تنگه هرمز حکایت دارد. بر اساس گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)، در روز ۱۱ اکتبر شش کشتی تجاری، شامل پنج نفتکش و یک کشتی کانتینری، در تنگه هرمز و حوالی لنگرگاه صحار عمان هدف حمله قرار گرفتند؛ رخدادی که از شدید‌ترین موج‌های حمله به کشتیرانی از آغاز جنگ در منطقه به شمار می‌رود. این سازمان در گزارش‌های منتشرشده در روز‌های ۱۲اکتبر نیز از اصابت پرتابه‌های ناشناس به چند کشتی دیگر خبر داد. به گزارش روزنامه نشنال، دست‌کم ۱۲ نفتکش در یک هفته در این محدوده هدف حمله قرار گرفته‌اند. 
افزایش خطر عبور از این آبراه، شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان نفتکش‌ها را با تصمیم‌های دشواری روبه‌رو کرده و بر جریان صادرات انرژی از خلیج فارس فشار گذاشته است. گزارش فایننشال‌تایمز حاکی است که حجم صادرات نفت از خلیج فارس از میانگین روزانه ۱۵.۵ میلیون بشکه در سپتامبر به حدود ۲.۹ میلیون بشکه در ۱۱ اکتبر کاهش یافته است. در همین حال، قیمت نفت برنت که در روز‌های اخیر از ۱۰۷ دلار در هر بشکه عبور کرده بود، روز سه شنبه با عقب‌نشینی بیش از یک‌ونیم‌درصدی به حدود ۱۰۴.۸۵ دلار رسید؛ هرچند نااطمینانی درباره امنیت عرضه همچنان پابرجاست.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، غریب آبادی ، ایران
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