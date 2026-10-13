کد خبر: 1384508
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
معاون سیاسی سپاه:

دشمن در رصد ایران و پاسخ غافلگیرکننده در راه است

1 معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر رصد کامل تحرکات دشمن و آمادگی نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه تجاوز، هشدار داد که هر خطای محاسباتی جدید با پاسخی غافلگیرکننده و سخت‌تر مواجه خواهد شد

جوان آنلاین: معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر رصد کامل تحرکات دشمن و آمادگی نیرو‌های مسلح برای پاسخ به هرگونه تجاوز، هشدار داد که هر خطای محاسباتی جدید با پاسخی غافلگیرکننده و سخت‌تر مواجه خواهد شد. او همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، وحدت ملی و حضور مردم را از مؤلفه‌های اصلی قدرت و بازدارندگی ایران دانست. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع پرشور مردم بابل، با تحلیل مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی، از شکست راهبردی جبهه دشمن خبر داد. وی با بیان اینکه در جنگ‌های اخیر، محاسبات دشمن در برابر اقتدار ایران فرو ریخت، گفت: فعالیت‌های دشمن را در رصد کامل خود داریم و پاسخ‌های پیش‌رو هم غافلگیرکننده خواهد بود. 
جوانی با تأکید بر اینکه دشمن با تصور دستیابی سریع به اهدافش وارد میدان شده بود افزود: هدف‌گیری دشمن برای تضعیف توان بازدارندگی و بی‌ثبات‌سازی نظام، با سد مستحکم هوشیاری ملت و آمادگی نیرو‌های مسلح مواجه شد و به شکست انجامید. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: ایران اسلامی امروز در نقطه اوج اقتدار قرار دارد و هرگونه خطای محاسباتی جدید از سوی دشمن، با پاسخی به مراتب سخت‌تر و فراتر از تصور آنها روبه‌رو خواهد شد. معاون سیاسی سپاه وحدت ملی را ضامن اصلی امنیت خواند و تأکید کرد: تأمین حقوق ملت، خط قرمز و مطالبه مشترک ارکان نظام و مردم است. وی با اشاره به سخنان اخیر وزیر امور خارجه امریکا در یونان از وی خواست، تاریخ را مرور کند و سرنوشت آنان را که با ایران دشمنی کردند به دقت مطالعه کند تا عبرت بگیرد. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل یگان‌های مختلف نیرو‌های مسلح در پاسخ سریع، کوبنده و عبرت‌آموز به متجاوز گفت: حتی یک لحظه از دشمن غفلت نمی‌کنیم و به پشتوانه مردم، با تمام قوا، دشمن را از هر گونه تجاوز پشیمان خواهیم کرد. 
سردار جوانی با اشاره به اهمیت روزافزون استمرار حضور مردم در خیابان افزود: با این حضور، بسیاری از فتنه‌ها خنثی شد و مردم مبعوث‌شده نیز به خوبی نشان دادند با بصیرت، ولایتمداری و وحدت، همواره پای کار نظام و کشور ایستاده‌اند. وی همچنین با اشاره به تسلط کامل ایران و سپاه پاسداران بر تنگه هرمز تأکید کرد: عبور از تنگه هرمز فقط با اجازه و هماهنگی ایران امکان‌پذیر است و دشمن، این نکته را به خوبی در خاطر داشته باشد، زیرا در صورت اشتباه، مجازات‌ها هم سنگین‌تر خواهد بود. 

 دنیا شکست نظامی امریکا را به نظاره نشسته است
سردار جوانی همچنین در نشست علمی ـ تخصصی مدیران سیاسی سپاه پاسداران در استان گلستان، با اشاره به نشانه‌های جامعه ایمانی اظهار کرد: اساساً یکی از نشانه‌های جامعه ایمانی این است که همواره دشمن دارد و هنگامی که جامعه در مسیر توحید قرار می‌گیرد، طاغوت به جنگ آن می‌آید. وی افزود: وقتی حرف و مسیر یک ملت بر اساس سنت خداوند باشد، باید به مصاف طاغوت برود. محال است ملتی در مسیر عبودیت قرار داشته باشد، اما در برابر طاغوت نایستد؛ این تقابل از ابتدای خلقت وجود داشته و تا انتها نیز ادامه خواهد داشت. 
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه این جنگ دو بعد نظامی و زبانی دارد، گفت: در مقطعی از قرن بیست‌ویکم قرار داریم که اگرچه در طول تاریخ، جنگ‌های حق و باطل بسیاری وجود داشته است، در گذشته با چنین سطحی از ارتباطات و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای جنگ ترکیبی مواجه نبوده‌ایم. جوانی با اشاره به تحولات نظامی و نقش ساختار‌های دفاعی کشور تصریح کرد: دنیا در حال قضاوت است که امریکا در بخش نظامی شکست خورده و این موضوع برگرفته از ایران قدرتمندی است که به‌واسطه تلاش‌های امام شهید شکل گرفته است. وی افزود: نیروی هوافضا، نیروی زمینی، بسیج مردمی و مردم، پایه‌های دفاعی کشور هستند؛ ساختار‌هایی که توسط امام راحل و امام شهید برای شکل‌گیری ایران قوی ایجاد شده‌اند تا کشور بتواند در برابر طوفان حوادث ایستادگی کند. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به عرصه جنگ شناختی خاطرنشان کرد: سپاه در بخش نظامی عملکرد خوبی داشته است و باید در عرصه جهاد لسانی و جنگ شناختی نیز به‌درستی عمل کند. جوانی با اشاره به اهداف دشمن در جنگ ترکیبی گفت: دشمن امید بسته است که در جنگ شناختی و ترکیبی، با ایجاد یأس و ناامیدی، اختلاف و تفرقه‌افکنی، تاب‌آوری مردم را کاهش دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: دشمن ، نیروهای مسلح ، جنگ
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