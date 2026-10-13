کد خبر: 1384506
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
سیاست » اخبار کلی
سیدعبدالله متولیان

رابطه ملت مبعوث و ولایت رمز و راز ماندگاری

1 وقتی ناصرالدین‌شاه امتیاز تنباکوی ایران را به انگلیسی‌ها فروخت، کسی گمان نمی‌کرد فتوای یک مرجع دیدنی «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان (عج) است»، این‌چنین کاخ استعمار را به لرزه بیندازد. مردم قلیان‌ها را شکستند، بازار‌ها تعطیل شد و سرانجام قرارداد رژی لغو شد

وقتی ناصرالدین‌شاه امتیاز تنباکوی ایران را به انگلیسی‌ها فروخت، کسی گمان نمی‌کرد فتوای یک مرجع دیدنی «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان (عج) است»، این‌چنین کاخ استعمار را به لرزه بیندازد. مردم قلیان‌ها را شکستند، بازار‌ها تعطیل شد و سرانجام قرارداد رژی لغو شد. به میدان آوردن مردم توسط ولی فقیه منحصر به این مورد نبوده و تاریخ معاصر ایران لبریز از روابط گرم و متقابل ولی فقیه و ملت عاشق ولایت است:
۱- در نهضت مشروطه علمای تراز اولی، چون شیخ فضل‌الله نوری، سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی پیشاپیش مردم حرکت کردند. امام خامنه‌ای شهید در تحلیل و تجلیل این دوره فرمودند: «آنچه در مشروطه مردم را به میدان آورد، حضور علمای تراز اول بود». انگلیس با ایجاد اختلاف میان علما، مشروطه را از مسیر اصلی منحرف کرد، اما الگوی «ولایت و میدان» برای همیشه ثبت شد. 
۲- در دهه ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰، آیت‌الله کاشانی با پشتیبانی مرجعیت قم، نهضت ملی شدن نفت را پیش بردند. دکتر مصدق با حمایت گسترده مردمی و پشتیبانی قاطع آیت‌الله کاشانی نخست‌وزیر شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند. در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، نفت ایران ملی شد. این پیروزی نشان داد پیوند ولایت و ملت، در عرصه دیپلماسی و اقتصاد نیز کارساز است. 
۳- در بهمن ۱۳۴۱ امام خمینی «انقلاب سفید» شاه را افشا کرد. سه روز بعد، در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، مردم قم، تهران و ورامین به خیابان‌ها ریختند و عرصه را بر نیرو‌های رژیم تنگ کردند. بازداشت امام، حضور وسیع مردمی را در پی داشت که نقطه آغاز نهضت اسلامی شد. اینجا بود که «بعثت» به معنای قرآنی‌اش آغاز شد؛ ابتدا برانگیختگی رهبر الهی، سپس برانگیختگی توده‌های مردم. 
۴- در سال ۱۳۵۷ نهضت امام خمینی به نقطه اوج خود رسید. از قیام ۱۹دی ۱۳۵۶ در قم که به خون جوانان دانشجو رنگین شد تا راهپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷، از اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت تا راهپیمایی میلیونی ۲۲ بهمن، همه محصول پیوند ناگسستنی «ولایت و ملت» بود. امام خمینی (ره) از راه دور، با پیام‌ها و اعلامیه‌های خود دل‌ها را به میدان آورد و مردم با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» به خیابان‌ها ریختند. این انقلاب نه یک کودتای نظامی بود و نه محصول توطئه قدرت‌های خارجی بلکه رستاخیز الهی مردمی بود که با هدایت مرجعیت دینی، کاخ طاغوت و استبداد را در هم کوبیدند و در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، نظام جمهوری اسلامی را با رأی ۹۸ درصدی خود بنیان گذاشتند. 
۵- در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، رژیم بعثی عراق با هدایت و حمایت نظام سلطه به ایران حمله کرد. اما مردم فراتر از پشتیبانی جبهه‌ها خود رکن اصلی پیروزی شدند. در آبادان، اهالی با دست خالی در برابر دشمن ایستادند. در دزفول، مردم زیر موشک‌باران ماندند و شهر را ترک نکردند. امام شهید در این باره فرمودند: «قدرت حقیقی جمهوری اسلامی نه صرفاً در تجهیزات نظامی، بلکه در ایمان راسخ و بعثت الهی توده‌های مردم نهفته است». 
۶- این رابطه و حرارت قلبی بین امت و امام در جای‌جای تاریخ انقلاب به چشم می‌خورد. رهبر شهید انقلاب در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ فرمودند: «به‌توفیق الهی اگر چنانچه حادثه‌ای برای کشور پیش بیاید، خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله با حوادث، و ملت مبعوث کار را مردم تمام خواهند کرد». این وعده، میوه شجره طیبه‌ای است که ولایت فقیه و مروجان مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام طی قرن‌ها در این سرزمین غرس کرده‌اند. آقای شهید ایران در سال ۱۳۹۱ در این باره فرمودند: «پیغمبران، خرد انسان‌ها را برمی‌آشفتند، آنها را مبعوث می‌کردند». این همان سنت الهی است: ابتدا رهبر الهی برانگیخته می‌شود، سپس مردم. 
۷- پس از شهادت امام خامنه‌ای در ۹ اسفند ۱۴۰۴، ملت ایران بار دیگر مبعوث شد. رهبر معظم انقلاب حضرت امام سیدمجتبی خامنه‌ای فرمودند: «کدام نیروی مستحکم و اراده پولادین بود که از سحرگاه دهم اسفند ۱۴۰۴ ملت ایران را آن‌چنان مبعوث کرد و به میدان آورد؟» اینک کمتر از هشت ماه است که این بعثت ادامه دارد. ملت ایران با بعثت تازه خود، مایه مباهات ملت‌های آزاده جهان شده است. 
تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که هرگاه دعوت و هدایت دینی با آگاهی، ایمان و اراده مردم پیوند خورده، در جامعه نیرویی فراتر از محاسبات مادی پدید آورده و این همان حقیقت قرآنی و وعده الهی: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» است. در این نگاه، ملت مبعوث، ملتی است که ایمان را به آگاهی، آگاهی را به مسئولیت و مسئولیت را به عمل تبدیل می‌کند؛ و ماندگاری این بعثت، در گرو تمام کردن کار است. از همین رو است که امام شهید فرمودند، ملت مبعوث کار را تمام خواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ناصرالدین شاه ، قاجار ، انگلیس
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