کد خبر: 1384501
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۴۱
سیاست » اخبار کلی

تلاش گروهک‌های تروریستی برای نمایش قدرت

3 گروهک‌های تروریستی جنوب شرق با دستور رژیم صهیونیستی در تلاش برای نمایش قدرت در سایه فشار میدانی هستند.

جوان آنلاین: گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق کشور که با دستور رژیم صهیونیستی مامور به ایجاد ناامنی در این منطقه هستند، در هفته‌های اخیر با اجرای چند عملیات محدود و غافلگیرانه و بازتاب رسانه‌ای گسترده (که با کمک رسانه‌ای منافقین همراه بوده) تلاش کرده‌اند تصویری از ناامنی فراگیر و ناتوانی نیرو‌های امنیتی در مقابله با خود را ارائه دهند.

به گزارش مهر، اما واقعیت این است که ان‌ها در هفته‌های اخیر زیر سنگین‌ترین ضربات دستگاه امنیتی بوده‌اند. بازداشت تعدادی از عناصر کلیدی، هلاکت تعدادی از اعضا، کشف و ضبط تجهیزات و انهدام چندین خانه تیمی نشان دهنده اشراف اطلاعاتی و توان رزمی بالای نیرو‌های حافظ امنیت در این منطقه است.

این گروهک‌ها که در میدان واقعی نبرد، تحت فشار هستند، برای پنهان کردن ضعف خود در برابر حامیان منطقه‌ای و اسرائیل، روحیه بخشی به نیرو‌های وابسته، تاثیرگذاری بر افکار عمومی و القای ناتوانی دستگاه‌های امنیتی به جنگ ادراکی متوسل شده‌اند

نکته مهم دیگر این که؛ وقتی گروهک‌ها در میدان نبرد توان ایستادگی مستقل و تحمل ضربات را ندارند، تنها گزینه باقی مانده تجمیع لاشه‌های متلاشی شده برای ساختن یک ویترین بزرگ‌تر است. راه اندازی گروه جدیدی بانام جبهه مبارزه مردمی در واقع بر همین اساس بوده است.

پس میان وضعیت میدانی این گروهک‌ها و تصویری که در فضای رسانه‌ای از خود می‌سازند، فاصله بسیاری وجود دارد. حجم بازتاب رسانه‌ای یک عملیات، معادل گستردگی توان عملیاتی یا نفوذ میدانی نیست و عملیات غافلگیرانه، حتی در صورت موفقیت تاکتیکی، به معنای برتری راهبردی نخواهد بود.

برچسب ها: گروهک های تروریستی ، رژیم صهیونیستی ، جنوب ایران
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