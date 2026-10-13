هشدار اردن: تداوم جنگ علیه ایران تهدیدی برای ثبات منطقه است

وزیر امور خارجه اردن هشدار داد که تداوم جنگ علیه ایران به بحرانی شدن پیآمد‌های آن علیه ثبات منطقه، بازار‌های جهانی و زنجیره تأمین انرژی منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: «أیمن الصفدی» در مصاحبه با شبکه‌ای‌بی‌سی استرالیا گفت: جنگ علیه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و تهدید علیه زنجیره تأمین انرژی و کل اقتصاد جهان شده است.

به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: اردن و شرکای آن در منطقه برای کاهش تنش‌ها از طریق دستیابی به توافقی که تضمین‌کننده بازگشایی تنگه هرمز و حفظ امنیت منطقه و ثبات آن باشد، تلاش می‌کنند.

الصفدی با اشاره به اینکه اردن با شرکای آمریکایی خود و کشور‌های منطقه برای پایان دادن به جنگ تلاش می‌کند، هشدار داد که تداوم جنگ به بحرانی شدن پیآمد‌های آن بر ثبات منطقه، بازار‌های جهانی و زنجیره‌های تأمین انرژی منجر خواهد شد.

وی گفت: اردن و کشور‌های منطقه از تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر، ترکیه، مصر و دیگر کشور‌ها حمایت می‌کنند؛ تداوم جنگ نمی‌تواند به نتایج مثبت منتهی شود و راه‌حل بایستی مسالمت‌آمیز و شامل پایبندی به حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت کشور‌های منطقه و ثبات آن و تقویت روابط حسن همجواری باشد.

هشدار درباره وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه

الصفدی همچنین درباره مسئله فلسطین نیز بر ضرورت توقف اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی که به تضعیف راه‌حل دو دولتی منجر می‌شود، تأکید کرد و گفت: اردن با شرکای خود از جمله استرالیا برای اعمال فشار بر اسرائیل به منظور توقف اقدامات تحریک‌آمیز و غیرقانونی تلاش می‌کند تا از سوق داده شدن منطقه به سمت درگیری بیشتر جلوگیری کند.

وزیر امور خارجه اردن با اشاره به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در انتخابات فلسطینیان تأکید کرد: اقدامات اسرائیل از جمله وجود حدود یک هزار مانع بین شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی و جلوگیری از استقرار مراکز رأی‌گیری چالش‌هایی در برابر انتخابات است و ضروری است که این موانع برداشته شود تا فلسطینیان بتوانند انتخابات خود را برگزار و نمایندگان خود را انتخاب کنند.

وی درباره بحرانی شدن اوضاع انسانی در نوار غزه با نزدیک شدن به فصل سرما نیز هشدار داد و گفت که حدود دو میلیون فلسطینی در شرایط فاجعه‌بار در منطقه‌ای که تنها ۳۰ درصد نوار غزه را تشکیل می‌دهد، زندگی می‌کنند و کمک‌های انساندوستانه ارسالی به غزه نیز کافی نیست و چادر و خدمات پزشکی در سطح مطلوب در دسترس نیست و علاوه بر آن حدود ۷۰۰ هزار کودک فلسطینی در نوار غزه طی سه سال گذشته از تحصیل و آموزش محروم بوده‌اند.