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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
ورزش » ساير
انتقاد حدادی از کسب تنها ۴ مدال در بازی‌های آسیایی

در ناگویا ضعیف بودیم!

1 رئیس فدراسیون دوومیدانی، به‌رغم کسب چهار مدال رنگارنگ آسیایی توسط ملی‌پوشان اعزامی به ناگویا، از عملکرد این رشته در بازی‌های آسیایی انتقاد کرد. 
اشرف رامین

جوان آنلاین: رئیس فدراسیون دوومیدانی، به‌رغم کسب چهار مدال رنگارنگ آسیایی توسط ملی‌پوشان اعزامی به ناگویا، از عملکرد این رشته در بازی‌های آسیایی انتقاد کرد. 
کاروان دوومیدانی ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۱۱ نماینده داشت و تنها چهار نفر از آنها موفق به مدال‌آوری شدند. محمدرضا طیبی (طلا)، زهرا زارعی و علی امیریان (نقره) و صادق صمیمی (برنز) مدال‌آوران دوومیدانی در این بازی‌ها بودند. این در حالی است که فاطمه محیطی‌زاده، ملی‌پوش هفتگانه کشورمان، هم در آستانه کسب مدال به دلیل غیراستاندارد بودن کفش‌هایش دیسکالیفه شد. 

 رضایت مردم، نارضایتی رئیس
احسان حدادی که خود از مدال‌آوران سابق دوومیدانی ایران است، نتایج به دست آمده در ناگویا را ضعیف خواند. رئیس فدراسیون دوومیدانی در نشست خبری خود از رضایت مردم و جامعه ورزش و نارضایتی خود گفت: «از اینکه به نظر مردم و جامعه ورزش عملکرد ما خوب بوده خوشحالم. با اینکه نتایج‌مان نسبت به دوره قبل بهتر شده، ولی از نظر من عملکردمان ضعیف بوده و باید بیشتر از این‌ها دقت می‌کردیم. از شروع قبول این مسئولیت به خلأ‌ها اشاره کردم. همواره روی کسب مدال تأکید داشتم، اما برخی نفرات اعزامی به ناگویا، از جمله ریحانه مبینی، ظرفیت مدال‌آوری داشتند ولی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. البته همیشه مسابقه طبق انتظار ما پیش نمی‌رود و شکست هم جزئی از ورزش است. باید بپذیریم عملکردمان در برخی بخش‌ها ضعیف بوده و برای جبران آنها باید تلاش کنیم.»

 شگفتی نساختیم
رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به تعداد اندک مدال‌های کسب شده گفت: «همچنان به تلاش‌مان ادامه می‌دهیم و چهار مدال دستاوردی نیست که به آن قناعت کنیم. حتی اگر در ناگویا ۱۰ مدال هم گرفته بودیم، باز هم نمی‌توانستیم بگوییم شگفتی ساختیم. باید ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنیم. از هم اکنون برای ادامه مسیر ورزشکاران برنامه‌ریزی کنیم و تصمیمات لازم را بگیریم. در کل فدراسیون از این عملکرد رضایت کامل ندارد. آسیب‌شناسی دقیق به ما می‌گوید چرا نتایج طبق انتظار ما نبود.»

 انصراف به نفع ورزشکار
احسان حدادی از معدود رؤسایی بود که ترجیح داد به ناگویا سفر نکند تا ورزشکاران و مربیان تخصصی‌شان اعزام شوند: «از حضور در دوره‌های قبلی بازی‌های آسیایی تجربه داشتم. معتقدم مربیان تخصصی باید همراه ورزشکاران باشند و از هر نظر به او کمک کنند. تلاش و تصمیمم بر این بود که مربیان تخصصی هم اعزام شوند، ولی متأسفانه شرایط برای اعزام همه آنها محقق نشد. در بررسی نتایج به دست آمده حتماً از نظر کارشناسان و باتجربه‌ها استفاده خواهیم کرد. هدف ما این است که با مرتفع کردن مشکلات، زمینه کسب نتایج بهتر در آینده را فراهم کنیم تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود. با مدال‌هایی که در گذشته گرفتم به این سمت رسیدم. هرگز مدعی برتری نسبت به دیگران و بی‌اشتباه بودن را نداشتم.»

 محیطی‌زاده مقصر نیست
برخلاف نظر دبیرکل کمیته ملی المپیک، رئیس فدراسیون دوومیدانی محیطی‌زاده را در بحث دیسکالیفه شدنش مقصر نمی‌داند: «او یکی از اعضای خانواده دوومیدانی ایران است و معتقدم ورزشکار مقصر اصلی نیست. همان‌طور که در موفقیت‌ها و پیروزی‌ها همه سهیم هستند، در صورت شکست و رخ دادن اشتباه هم مقصر باید مشخص شود. باید بگوییم مسئولیت با چه کسی بوده و چه کسی کوتاهی کرده. شخصاً پیگیر خرید تجهیزات لازم برای محیطی‌زاده بودم. کفش‌های تخصصی هم خریداری شد، ولی به خاطر استاندارد نبودن کفش‌های ورزشکار، یک مدال از دست‌مان رفت. کادرفنی و مسئولان تیم باید پاسخگو باشند و به همین خاطر سرپرست تیم و مربی او به کمیته انضباطی معرفی شدند.»

 تمجید از امیریان و زارعی
حدادی مدال‌آوری زهرا زارعی و علی امیریان را نشان از پیشرفت دوومیدانی خواند: «زارعی درخشید و مدال‌آوری او اتفاق بزرگی بود. همچنین امیریان نیز نشان داد پتانسیل پیشرفت و افتخارآفرینی بیشتر را دارد. قطعا اگر به این مسیر ادامه دهد و به تمرینات پایبند باشد، طی ۴ سال آینده باید منتظر درخشش او در تورنمنت‌های بین‌المللی باشیم. امیریان خوش‌قلب و مستعد پیشرفت است. مطمئن باشید اگر در این سطح بماند، آینده درخشانی در انتظارش است.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، دوومیدانی ، ورزش
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