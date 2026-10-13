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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
بين‌الملل » اخبار كلی

پسکوف: توافق گازوئیل برای روسیه و آمریکا سودمند است

3 سخنگوی کرملین ضمن تاکید بر اینکه قرارداد گازوئیلی میان روسیه و آمریکا را «سودمند برای هر دو طرف» می‌داند، گفت که این موضوع هیچ ارتباط مستقیمی با موضع مسکو درباره کی‌یف ندارد.

جوان آنلاین: دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین عصر سه‌شنبه طی یک جلسه توجیهی بیان کرد: قرارداد گازوئیل با ایالات متحده، جنبه‌ای سودمند برای هر دو طرف دارد، اما هیچ ارتباط مستقیمی با موضع روسیه در مورد اوکراین ندارد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری تاس، سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: تحریم‌های اتحادیه اروپا و سایر اقدامات این اتحادیه مطمئنا می‌توانند مانع اجرای توافق گازوئیل بین روسیه و ایالات متحده شوند. موضوع بدبینی اروپا در مورد وضعیت گازوئیل روسیه به‌طور گسترده در رسانه‌های جهانی مورد بحث قرار می‌گیرد. البته کشور‌های اروپایی خود خریداران فعال نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه هستند.

وی افزود: توافقات مربوط به تامین گازوئیل، منافع روسیه، ایالات متحده و بازار‌های جهانی انرژی را برآورده می‌کند. روسیه همچنین کالا‌های رقابتی خود و منابع انرژی را در بازار‌های جهانی می‌فروشد و به این کار ادامه خواهد داد.

سخنگوی کرملین درباره ادعای اخیر روزنامه واشنگتن پست با محوریت آماده‌سازی «طرح صلح» توسط آمریکا و اروپا برای اوکراین، گفت: ما گزارش رسانه‌ها را دیده‌ایم، اما چیزی در مورد آن نشنیده‌ایم.

دیمیتری پسکوف با اشاره به گزارش‌هایی درباره آتش‌بس مسکو و کی‌یف در حوزه انرژی گفت: روسیه به تماس‌های خود در مورد آتش‌بس احتمالی انرژی ادامه می‌دهد، اما هیچ تغییری نسبت به دیروز وجود ندارد. ما دیروز در مورد این موضوع بحث کردیم و من چیزی برای افزودن به گفت‌وگوی دیروز ندارم. تماس‌ها در این زمینه ادامه دارد.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، روسیه ، آمریکا
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