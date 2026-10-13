جوان آنلاین: هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا برای نماینده‌های ایران با یک برد ارزشمند و یک تساوی همراه بود. هفته‌ای که در آن استقلال با عبور از دومین نماینده قطری این رقابت‌ها شش امتیازی شد و تیم دوم جدول (به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به العین امارات) و تراکتور با کسب نخستین تساوی، شکست هفته قبل را جبران کرد. حال همه نگاه‌ها به بازی امروز گل‌گهر، تنها نماینده ایران در لیگ سطح ۲ آسیاست. بازی با المحرق بحرین.

دومین قربانی قطری

پرواضح بود بعد از پیروزی پرگل مقابل السد، استقلال با انگیزه و روحیه‌ای به مراتب بیشتر از قبل قدم به ورزشگاه ثانی‌بن‌جاسم می‌گذارد برای رویارویی با الغرافه. نبردی که با مصدومیت زودهنگام رزاقی‌نیا، سرمربی استقلال را ناچار به تغییر تاکتیک کرد، اما در نهایت با برتری آبی‌پوشان تهرانی به نقطه پایان رسید.

بختیاری‌زاده ترجیح داده بود آسانی را به دلیل مصدومیت از ابتدا روانه بازی نکند، اما اتفاق غیرمنتظره‌ای که برای رزاقی‌نیا رخ داد چاره‌ای برای او نگذاشت جز فرستادن بازیکن آلبانیایی به میدان. تعویضی تاکتیکی که نشان داد استقلال نه قصد عقب کشیدن دارد و نه از دست دادن امتیاز در خانه حریف. آسانی تنها ۵ دقیقه زمان لازم داشت برای باز کردن دروازه حریف. گلی که استقلال را از شوک مصدومیت هافبک جوان خود درآورد. ستاره‌های ۵میلیون دلاری الغرافه که از روی نیمکت نظاره‌گر داستان بودند، تصورش را هم نمی‌کردند استقلال به این سرعت نه فقط خود را جمع و جور کند، که از حریف نیز پیش بیفتد. اما این پایان کار نبود و آنها نمی‌دانستند در پایان بازی غمباد خواهند گرفت از نتیجه‌ای که بر تابلوی ورزشگاه حک می‌شود و برتری ۲ بر ۱ نماینده آبی‌پوش ایران را به رخ می‌کشد. اما الغرافه که کار خود را با شکست دو بر یک مقابل الهلال آغاز کرده بود، در ادامه با نتیجه مشابه برابر استقلال متحمل شکست شد.

سهراب بختیاری‌زاده بعد از شش امتیازی شدن تیمش در پایان هفته دوم لیگ نخبگان علاوه بر ستودن تلاش شاگردانش تأکید کرد که استقلال می‌توانست گل‌های بیشتری به ثمر برساند، اما شرایط نامساعد آب و هوا و مصدومیت زودهنگام بازیکن جوان تیمش اوضاع را سخت کرد.

جبران یک‌امتیازی

تراکتور که برخلاف استقلال در شرایط سختی خود را به عمان رسانده بود، برخلاف هفته نخست موفق به کسب یک امتیاز از حریف شد. شاگردان نکونام هفته قبل برابر شباب الاهلی متحمل شکست شدند، اما در مصاف با الشمال با بسته نگه داشتن دروازه خود به یک امتیاز دست یافتند. آن‌هم در شرایطی که تصور می‌شد این تیم در غیاب بیرانوند به مشکل بخورد، اما پارسا جعفری نشان داد می‌تواند گزینه مطمئن و جایگزین خوبی باشد برای گلر ملی‌پوشی که از جمع سرخ‌پوشان تبریزی جدا شده است. تراکتور در حالی برابر الشمال تن به تساوی داد که هم امید به گل و هم شانس گلزنی‌اش به مراتب بیشتر از حریف بود. اما نه از ۸ ضربه آزادی که در طول بازی نصیبش شد توانست بهره‌ای ببرد و نه از اندک شوت‌هایی که به سمت دروازه الشمال شلیک کرد. شوت‌هایی که البته تنها دو مورد آن در چارچوب بود که آنها هم مهار و بلوکه شد. هرچند که با تساوی بدون گل مقابل الشمال، تراکتور همچنان در حسرت برد در لیگ نخبگان آسیاست، اما کسب یک امتیاز در هفته دوم بعد از شکست هفته نخست می‌تواند آغاز یک مسیر رو به رشد برای این تیم در آسیا باشد. البته به شرط آن‌که این تیم یاد بگیرد که در آسیا نیز مانند لیگ برتر در جریان بازی موقعیت‌سازی کرده و از موقعیت‌هایش به درستی برای گلزنی استفاده کند.

در پی نخستین برد

با پایان رقابت نماینده‌های ایران در هفته دوم لیگ نخبگان نوبت به گل‌گهر سیرجان رسید. تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲). تیمی که کارش را با تساوی مقابل الجزیره امارات آغاز کرد و به واسطه کسب یک امتیاز خانه‌نشین رده سوم جدول شد. شاگردان رحمتی، اما با روحیه و انگیزه مضاعفی که از برتری پرگل مقابل استقلال خوزستان در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر گرفتند امیدوارند نخستین برد خود در این رقابت‌ها را برابر المحرق بحرین رقم بزنند. تیمی که دی‌ماه سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا متحمل شکست سنگینی برابر استقلال شد و حالا باید برابر یکی دیگر از نماینده‌های ایران صف‌آرایی کند. یاران مهدی رحمتی که می‌روند تا با تکرار خاطره استقلال برای این تیم، نخستین سه امتیاز خود را نیز دشت کنند.