کد خبر: 1384486
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۵
سیاست » اخبار کلی

یک فروند نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد

3 یک فروند نفتکش متخلف در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز که ساعاتی پیش، دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش، شناسایی شد.

جوان آنلاین: ظهر امروز یک فروند نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در حال عبور از محدوده شرق تنگه هرمز دچار آسیب و حریق شده بود، توسط تیم‌های رصد نیروی دریایی ارتش شناسایی شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، با آرایش جدید و استقرار یگان‌های عملیاتی در شرق تنگه هرمز و محدوده دریای عربی و دریای عمان، با اشراف کامل، تمامی فعالیت‌های دشمن و عبور و مرور شناور‌ها را تحت رصد دائمی و لحظه‌ای خود داشته و توصیه می‌کند تمامی شناور‌ها با رعایت قوانین بین‌المللی از خاموش کردن تجهیزات الکترونیکی خود اکیدا خودداری و برای طی مسیر، با نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، هماهنگی‌های لازم را برای عبور ایمن به عمل آورند.

برچسب ها: نیروی دریایی ارتش ، نفتکش متخلف ، تنگه هرمز
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