جوان آنلاین: عدنان الکنانی، کارشناس امنیتی عراق روز سه‌شنبه با اشاره به رزمایش هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان عراق، احتمال مشارکت نیروی هوایی عربستان سعودی در این رزمایش را مطرح کرد و از دولت بغداد خواست ابعاد و اهداف این تحرکات را به طور دقیق بررسی کند.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری المعلومه، الکنانی افزود رزمایش گسترده هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حریم هوایی عراق، تهدیدی جدی علیه امنیت و حاکمیت این کشور و در عین حال تهدیدی مستقیم علیه ایران محسوب می‌شود.

این کارشناس امنیتی عراق همچنین گفت تحرکات گسترده هوایی در منطقه ممکن است با هدف آماده‌سازی و زمینه‌چینی برای انجام عملیات زمینی صورت گرفته باشد.

الکنانی در پایان از دولت و دستگاه‌های امنیتی عراق خواست با شناسایی دقیق هواپیما‌های شرکت‌کننده و بررسی اهداف این رزمایش، اقدامات لازم را برای صیانت از حاکمیت کشور انجام دهند.

وی همچنین خواستار ثبت اعتراض رسمی عراق در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال نقض حاکمیت این کشور شد.