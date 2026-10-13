توسعه کشور در گرو توجه ویژه به آموزش و پرورش و عدالت آموزشی است

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: نگاه ویژه به آموزش و پرورش نخستین و مهم‌ترین اولویت دولت است.

جوان آنلاین: محمدجعفر قائم‌پناه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی در تبریز با اشاره به دغدغه‌های کلیدی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: باور راسخ رئیس‌جمهور این است که اگر کشور می‌خواهد در مسیر توسعه گام بردارد، باید توجه اساسی به آموزش و پرورش داشته باشد؛ چرا که پایه توسعه هر کشوری بر دوش نیروی انسانی کارآمد و دانش‌آموخته استوار است و مدرسه، سنگ‌بنای شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم، وی با تأکید بر اینکه دانایی، توانایی و خردمندی زاییده نظام آموزشی کارآمد است، افزود: عشق به اعتلای ایران عزیز و دستیابی به جایگاه‌های برتر، انگیزه اصلی ماست و تحقق عدالت آموزشی به معنای ساخت مدارس باکیفیت در مناطق محروم و کم برخوردار است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به دستاورد‌های دولت در حوزه زیرساخت‌های آموزشی تصریح کرد: طی دو سال اخیر موفق شدیم ۱۴ هزار کلاس درس در سراسر کشور بسازیم و بیش از ۱۱ هزار کلاس درس نیز به تخته‌های هوشمند مجهز شدند. آنچه برای ما اهمیت دارد، آموزش مهارت تفکر و تقویت «قدرت حل مسئله» در دانش‌آموزان است تا نسل آینده توانایی مواجهه با چالش‌ها را داشته باشد.

قائم‌پناه، بر ضرورت دمیدن روح وطن‌پرستی و ایران‌دوستی در کالبد جوانان تأکید کرد و یادآور شد: حس وطن‌دوستی و افتخار به قدرت ملی باید از دوران دانش‌آموزی در ذهن فرزندان این سرزمین کاشته و هر روز آبیاری شود؛ چرا که تمدن بزرگ امروز ما ریشه در تاریخ چند هزار ساله این مرز و بوم دارد.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون گفت: دانایی، توانایی می‌آفریند؛ همان‌گونه که نیرو‌های مسلح ما با تکیه بر دانش بومی، اقتدار و توانمندی خود را به رخ جهانیان کشیدند و فرزندان دانا و شجاع این کشور در مجامع بین‌المللی با منطقی استوار، پیام صلح، امنیت و اقتدار توأم با مظلومیت ایران اسلامی را به گوش جهانیان رساندند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با تجلیل از جایگاه تاریخی این خطه خاطرنشان کرد: آذربایجان از دیرباز مهد دانش، علم، ادب و مفاخر بزرگ کشور بوده و نقش‌آفرینی آن در عرصه‌های مختلف همواره الهام‌بخش بوده و هیچ قدرتی بالاتر از قدرت مردم نیست.