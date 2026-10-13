کد خبر: 1384466
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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
اقتصاد » اخبار کلی

چه افرادی مشمول افزایش اعتبار کالابرگ می‌شوند؟

3 به گفته معاون وزیر کار افراد نیازمندی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند نیز در صورت تایید نیازمندی از سوی این نهاد‌ها می‌توانند مشمول طرح افزایش اعتبار کالابرگ شوند؛ افرادی که در صف دریافت حمایت قرار دارند، کمک‌های موردی دریافت می‌کنند یا فاقد خودرو و ملک بوده و درآمدشان کمتر از سقف تعیین‌شده است، در گروه‌های مشمول این طرح قرار دارند.

جوان آنلاین: یعقوب اندایش با اشاره به روند بررسی طرح افزایش کالابرگ اظهار کرد: موضوع افزایش کالابرگ از مدت‌ها پیش در دولت مطرح بود و رئیس‌جمهور، معاون اول و سایر اعضای دولت نیز در این زمینه وعده‌هایی داده بودند. در همین راستا جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار و پس از آن شیوه‌نامه اجرای طرح به دولت ارائه شد. پس از ارائه شیوه‌نامه دولت کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای پیگیری اجرای طرح تعیین کرد.

به گزارش ایسنا، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسی منابع مالی مورد نیاز این طرح ادامه داد: تامین منابع بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. همچنین وزارت ارتباطات در زمینه زیرساخت‌های الکترونیکی و ارسال پیامک‌ها همکاری می‌کند و اطلاع‌رسانی نیز با مشارکت ستاد اطلاع‌رسانی دولت انجام می‌شود.

وی درباره نحوه شناسایی مشمولان گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق تطبیق اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان با اطلاعات اقتصادی موجود در کارپوشه اقتصادی ایرانیان شناسایی مشمولان را پیگیری می‌کند.

این مقام مسئول با اشاره به گروه‌های تعیین‌شده برای برخورداری از این طرح اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در اولویت قرار دارند. همچنین افراد نیازمندی که تحت پوشش این دو نهاد نیستند، اما از سوی آنها نیازمند تشخیص داده می‌شوند از جمله افراد پشت نوبت دریافت حمایت و دریافت‌کنندگان کمک‌های موردی در گروه‌های مشمول قرار گرفته‌اند. گروه دیگری از مشمولان نیز افرادی هستند که فاقد خودرو و ملک بوده و درآمد آنها کمتر از سقف تعیین‌شده در مصوبه است.

اندایش با بیان اینکه مسئولیت نهایی اجرای طرح به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است، گفت: این سازمان برگزاری جلسات هماهنگی را بر عهده داشته و مسئولیت‌هایی از جمله تامین منابع، ارسال پیامک‌ها با همکاری دستگاه‌های مرتبط، فراهم‌کردن امکان خوداظهاری در سامانه «دولت من» و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را پذیرفته است.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با توجه به تجربه حدود ۱۰ ساله خود در اجرای طرح‌های حمایتی، در کنار سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مسئول برای اجرای این طرح همکاری می‌کند.

برچسب ها: وزارت کار ، اعتبار کالابرگ ، کمیته امداد
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