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تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱
اقتصاد » اخبار کلی

نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور تامین شده است

3 کمبود نقدینگی، محدودیت در خرید نهاده‌های دامی و کندی روند ترخیص کالا از جمله مشکلات موجود در مسیرواردات نهاده‌ها به شمار می‌رود و ضروری است که شبکه بانکی نقش موثرتری در تأمین مالی تولیدکنندگان و واردکنندگان ایفا کند. رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با تاکید بر کمبود نقدینگی فعالان حوزه دام و طیور بعد از حذف ارز ترجیحی گفت:با وجود مشکلات، نهاده مورد نیاز صنعت دام و طیور تامین شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: توقف ترخیص و رسوب حجم انبوهی از کالا‌های اساسی در بنادر و گمرکات کشور، به دلیل تأخیر در تمدید مجوز‌های مربوطه، به یکی از چالش‌های مهم روز‌های اخیر در حوزه تجارت تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه ارتباطی با مشکلات ناشی از جنگ، محاصره و تحریم ندارد.
دراین خصوص، مجید موافق قدیری در نشست خبری به مناسبت بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام طیور تهران با یادآوری اینکه نهاده‌های دامی و خوراک دام از کالا‌های راهبردی و مرتبط با امنیت غذایی هستند، گفت: موضوع تامین نهاده تنها به ایران محدود نمی‌شود بلکه در کشور‌های دیگر، از جمله آمریکا نیز خوراک دام کالایی راهبردی و امنیتی است.

موافق قدیری با اشاره به تامین بخشی از نهاده‌ها از بنادر شمالی اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی در بنادر جنوبی، بخشی از مشکلات در روند تخلیه کالا قابل پیش‌بینی بود و دستگاه‌های متولی همچون گمرک و وزارت جهادکشاورزی باید سرعت عمل بیشتری در صدور مجوز‌ها و ترخیص نهاده‌ها داشته باشند. البته در دو روز گذشته، گمرک برای حل مشکل تاخیر در ترخیص نهاده‌ها تصمیمات عاجلی اتخاذ کرده و بزودی چالش‌های ترخیص کالا رفع می‌شود.
موافق قدیری یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان زنجیره تامین را تامین مالی دانست و اظهارداشت: واردکنندگان نهاده‌های دامی با این مسئله رو‌به‌رو هستند که کالا را وارد کرده و در بندر آماده ترخیص دارند، اما به دلیل کمبود نقدینگی در حلقه‌های بعدی زنجیره، خریدار کافی برای آن وجود ندارد.

پویش ملی «تأمین مالی»؛ حلقه مفقوده تولید

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به آغاز پویش ملی تأمین مالی از یک ماه پیش، این موضوع را حیاتی‌ترین چالش فعلی صنعت دام و طیور دانست و افزود: تاکنون بیش از ۳۰ بانک در این پویش مشارکت فعال داشته‌اند. در نمایشگاه امسال، غرفه‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای با حضور مدیران عامل بانک‌های اصلی کشور تدارک دیده شده است تا مسائل و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان به‌طور مستقیم با نمایندگان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح و بررسی شود.
وی تاکید می‌کند: بخش کشاورزی و از جمله دام و طیور جذابیت چندانی برای سیستم بانکی ندارد و بانک‌ها این بخش را پر ریسک می‌دانند. از این رو انجمن تلاش می‌کند با گفت‌و‌گو با روسای بانک‌ها، مزایای این بخش و ضرورت تامین امنیت غذایی کشور را تبیین کند.
این مسئول صنفی در پاسخ به این پرسش که حضور ۱۶ کشور خارجی در نمایشگاه با چه اهدافی است، گفت: فروش محصولات، معرفی خدمات فناورانه و جذب سرمایه و نیز واردات از طریق این کشور‌ها از جمله اهداف حضور این شرکت‌های خارجی در نمایشگاه دام و طیور است.
گفتنی است، در نمایشگاه امسال ۱۶ کشور از چین، آلمان، اسپانیا، هلند، هند، دانمارک، روسیه، قزاقستان، ایتالیا، آرژانتین، ترکیه، اوکراین، عمان، امارات متحده عربی، مالزی و برزیل حضور خواهند داشت.

برچسب ها: کمبود نقدینگی ، صنعت دام و طیور ، تحریم
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