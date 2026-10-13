جوان آنلاین: کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری "ریانووستی"، اظهار داشت که ایران از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به خاطر تمایلش برای کمک به حل مناقشه میان تهران و واشنگتن قدردانی می‌کند.

غریب‌آبادی گفت: «روسیه همواره موضع خود را به صراحت بیان کرده است؛ مبنی بر اینکه این مناقشه که توسط آمریکا آغاز شده باید پایان یابد و این تجاوز متوقف شود؛ همچنین روسیه پیوسته آمادگی خود را برای تلاش در جهت دستیابی به صلح ابراز داشته است. ما سپاسگزاریم که رئیس‌جمهور روسیه، با توجه به ظرفیت‌های عظیم این کشور، آمادگی خود را برای کمک به این موضوع اعلام کرده است.»

کرملین پیش‌تر اعلام کرده بود که پوتین با هماهنگی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دیدگاه طرف ایرانی را در خصوص راه‌حل احتمالی برای این مناقشه به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، منتقل کرده است. علاوه بر این، پوتین در دیدار با رئیس‌جمهور ایران، آمادگی مسکو را برای کمک به حل‌وفصل وضعیت خاورمیانه اعلام کرد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین در این مصاحبه در خصوص نقض تفاهم‌نامه اسلام آباد از سوی آمریکا تاکید کرد: این ایران نیست که باید انعطاف‌پذیر باشد، ما نیستیم که تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را نقض کرده‌ایم؛ تفاهم‌نامه و تعهدات انجام‌شده توسط آمریکا نقض شده است.

غریب آبادی تصریح کرد: آمریکا می‌داند چه الزاماتی را باید برآورده بکند؛ هر وقت این شرایط برآورده شد، ما هم اقدام لازم را انجام خواهیم داد.