جوان آنلاین: پیرحسین کولیوند روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از رشادت‌های امدادگران هلال احمر در جنگ تحمیلی سوم، با تأکید بر نقش سرمایه انسانی و حمایت مسئولان در تقویت این جمعیت اظهار کرد: سرمایه‌های اصلی هلال احمر، امدادگران، داوطلبان و افرادی هستند که با تلاش و فداکاری خود این مجموعه را به جایگاه کنونی رسانده‌اند.

وی با اشاره به دیدار با رهبر شهید در آخرین جلسه در سال ۱۴۰۴ افزود: ایشان در آن دیدار با اشاره به گزارش فعالیت‌های جمعیت هلال احمر، از اقدامات انجام‌شده ابراز خرسندی کردند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت تلاش‌های امدادگران و اعضای جمعیت است.

رئیس جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به حمایت‌های رئیس‌جمهور و محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، از این مجموعه گفت: این حمایت‌ها و رهنمودها از سرمایه‌های ارزشمند جمعیت هلال احمر است و در تقویت توان عملیاتی آن نقش دارد.

کولیوند با اشاره به پیام رهبر شهید درباره آموزش امداد و نجات در میدان‌ها ادامه داد: جمعیت هلال احمر اکنون این نهضت آموزشی را در سطح ملی دنبال می‌کند و تلاش دارد آموزش‌های امدادی را گسترش دهد.

کولیوند با قدردانی از تلاش امدادگران برای بهبود شرایط کاری آنان گفت: امروز با همت شما، همراهی دولت، کمک خیرین و پشتیبانی افرادی که در کنار جمعیت هستند، توانسته‌ایم شرایط را بهبود دهیم و امکانات بیشتری فراهم کنیم. البته هنوز از وضعیت معیشتی امدادگران آن‌گونه که مطلوب من است، رضایت کامل ندارم؛ اما در مقایسه با گذشته و با توجه به تلاش‌های انجام‌شده، پیشرفت‌هایی حاصل شده که جای قدردانی دارد.

وی با یادآوری شهدای امدادگر و مراسم بزرگداشت آنان افزود: این شهدا سرمایه‌های ارزشمند هلال‌احمر بودند؛ جوانانی که با وجود همه خطرها، شجاعانه در میدان حاضر می‌شدند. حضور در دل حادثه، حفظ روحیه و ایستادگی در شرایط دشوار، جلوه‌ای از ایمان و باورهای عمیق شما است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به روایتگری امدادگران از تجربه‌های میدانی خود اظهار کرد: شما با روایت‌هایی که از ایثار، همدلی و فداکاری دارید، می‌توانید ارزش‌های انسانی و دینی را به نسل‌های دیگر منتقل کنید، از شما می‌خواهم هر جا حضور پیدا می‌کنید، این روحیه و ارزش‌ها را به‌عنوان بخشی از سرمایه اصلی هلال‌احمر تبیین کنید.

کولیوند با بیان اینکه امدادگران در لحظات بحرانی بر ترس غلبه می‌کنند، گفت: در شرایطی که حملات و اصابت موشک‌ها ادامه داشت، برخی از نیروها بر ادامه عملیات امدادرسانی تأکید می‌کردند و حاضر نبودند میدان را ترک کنند. این روحیه مسئولیت‌پذیری و حضور در کنار مردم، شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به ترکیب مدیریتی جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: به اعتقاد من، امروز بهترین تیم مدیریتی از شورای عالی و مجمع تا معاونان، روسای سازمان‌ها و مدیران کل در جمعیت هلال‌احمر حضور دارد؛ مجموعه‌ای که اعضای آن از میدان عمل تا سطوح مدیریتی، روحیه جهادی دارند، مسئولیت‌پذیرند، بدون چشمداشت و منت خدمت می‌کنند و با همدلی، توان فردی را به قدرت سازمانی تبدیل می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: من هم یکی از اعضای این مجموعه هستم؛ اما وقتی در کنار هم قرار می‌گیریم، جمعیت هلال‌احمر شکل می‌گیرد و می‌درخشد. قدرت و اعتبار این مجموعه از سرمایه انسانی و اجتماعی آن، یعنی شما امدادگران و داوطلبان، سرچشمه می‌گیرد.

کولیوند در ادامه با اشاره به امانت‌داری یکی از امدادگران در عملیات آواربرداری گفت: در یکی از محل‌های حادثه، از بالای آوار شاهد بودم که امدادگر جوانی مقداری طلا را از میان آوار جمع‌آوری کرد. او پس از پایین آمدن، با تنظیم صورت‌جلسه و گرفتن امضا از افراد حاضر، اموال پیداشده را به پلیس تحویل داد. چند روز بعد که از شناسایی او مطلع شدم، از وی قدردانی کردم؛ زیرا می‌توانست آن اموال را برای خود بردارد، اما با احساس مسئولیت، امانت‌داری کرد و اموال مردم را حفظ کرد.

وی این رفتار را نشانه ایمان و تعهد اخلاقی امدادگران دانست و افزود: چنین اقداماتی نشان می‌دهد که امدادگران در کنار فداکاری در میدان، به ارزش‌های اخلاقی نیز پایبندند و خداوند را ناظر بر اعمال خود می‌دانند.

کولیوند با اشاره به پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، درباره نقش امدادگران در روزهای دشوار گفت: شما در سخت‌ترین روزها تنها امدادرسان نبودید، بلکه تکیه‌گاه مردم و پیام‌آور امید بودید. یکی از آموزه‌هایی که از رهنمودهای رهبر شهید آموخته‌ام، بیان نکات امیدوارکننده و پرهیز از ترویج یأس و ناامیدی است. در مدتی که در خدمت شما بوده‌ام، با وجود دشواری‌ها، تلاش کردم امید را در مجموعه حفظ کنم و کمبودها را بهانه‌ای برای توقف خدمت قرار ندهم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به محدودیت‌های موجود در دوره جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن مقطع، برخی انبارهای ما با کمبود جدی تجهیزات مواجه بودند؛ اما با تلاش همکاران و تأمین منابع مورد نیاز، برای تکمیل امکانات اقدام کردیم. در بازدید از یکی از پایگاه‌ها نیز شرایط دشوار نیروهایی را دیدم که ساعت‌های طولانی در ارتفاع و مناطق سخت فعالیت می‌کردند و برای انجام مأموریت، با محدودیت تجهیزات روبه‌رو بودند.

وی با قدردانی از تلاش امدادگران برای بهبود شرایط کاری آنان گفت: امروز با همت شما، همراهی دولت، کمک خیرین و پشتیبانی افرادی که در کنار جمعیت هستند، توانسته‌ایم شرایط را بهبود دهیم و امکانات بیشتری فراهم کنیم. البته هنوز از وضعیت معیشتی امدادگران آن‌گونه که مطلوب من است، رضایت کامل ندارم؛ اما در مقایسه با گذشته و با توجه به تلاش‌های انجام‌شده، پیشرفت‌هایی حاصل شده که جای قدردانی دارد.

همچنین وی در جمع خبرنگاران گفت: با موافقتی که دولت کرد، جذب ۶ هزار نیرو به جمعیت هلال‌احمر ابلاغ شد و به سازمان امور استخدامی رفت که به امید خدا، دیگر شرایط ثبت‌نام و آزمون‌های آن‌ها در حال نهایی شدن و ابلاغ است و به نظرم قبل از سال، این اتفاق می‌افتد. این هم اتفاقی است که شاید بعد از انقلاب برای اولین بار برای جمعیت افتاده است. ۶ میلیون داوطلب امدادگر داریم یعنی تقریبا یک سوم داوطلبان دنیا و این مزیت رقابتی ما با دنیاست.