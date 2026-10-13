کد خبر: 1384440
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۵
بين‌الملل » اخبار كلی

حماس: اجرای موج گسترده بازداشت‌ها، نشان‌دهنده اصرار اشغالگران بر ادامه وحشی‌گری است

حماس عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت یورش نظامیان اسرائیلی به شهر رام ‌الله و هدف قرار دادن نهادهای حقوقی و زنان در این شهر، همزمان با اجرای موج گسترده بازداشت‌ها که ده‌ها فلسطینی را در شهر نابلس دربر گرفته است، نشان ‌دهنده اصرار اشغالگران بر ادامه وحشی‌گری و سیاست مبتنی بر سرکوب، تعقیب و آزار فلسطینیان و تلاشی برای ضربه زدن به مؤلفه‌های پایداری ملت فلسطین است.

جوان آنلاین: «محمود مرداوی» عضو ارشد جنبش حماس امروز (سه‌شنبه) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت: «یورش نظامیان اشغالگر به نهادهای حقوقی و زنان در رام ‌الله و مصادره اموال و محتویات داخل دفتر مؤسسه الضمیر، نشان می‌دهد که اشغالگران نهادهای فلسطینی فعال در حوزه‌های حقوقی و انسانی را هدف قرار داده‌اند؛ نهادهایی که برای مستندسازی موارد نقض حقوق فلسطینیان و دفاع از حقوق اسرا و شهروندان تلاش می‌کنند.»

وی افزود: هدف قرار دادن نهادهای حقوقی نخواهد توانست حقیقت جنایات اشغالگران را پنهان کند یا صداهایی را که رنج ملت فلسطین را به جهان منتقل می‌کنند، خاموش سازد و این اقدامات تنها بر پایبندی ملت فلسطین، نهادها و نیروهای آن به سرزمین و حقوق خود خواهد افزود.

این رهبر حماس تاکید کرد این جنایات و حملات همزمان، از یورش به شهرها و هدف قرار دادن نهادها گرفته تا بازداشت فلسطینیان، ملت فلسطین را از ادامه دفاع از سرزمین و مقدسات خود بازنخواهد داشت.

مرداوی از جامعه جهانی، آزادگان جهان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و بشردوستانه خواست در برابر تشدید حملات و جنایات رژیم اشغالگر به مسئولیت‌های خود عمل کنند و برای متوقف کردن سرکوبگری‌های آن و پاسخگو کردن سران جنایتکارش، به‌ طور فوری وارد عمل شوند.

برچسب ها: حماس ، جنگ غزه ، اسرائیل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

برق هسته‌ای باید به یکی از پایه‌های امنیت انرژی ایران تبدیل شود

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

پزشکیان: باید با اتحاد ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

انفجار در مسیر خودروی پلیس در زاهدان

طوفان‌الاقصی؛ لحظه‌ای که جغرافیای قدرت در غرب آسیا شکست

آیا احمد الشرع به سمت مشارکت در جنگ یمن می‌رود؟

تذکر مفسر کبیر

افزایش اعتبار کالابرگ در مهر ماه بدون ثبت‌نام/ خوداظهاری برای آبان ادامه دارد

به نام شهدا جفا نکنید!

خودکشی پس از قتل دختر مورد علاقه در پاساژ سعدی

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ

توضیحات معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش کالابرگ

به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!

خشایارستیزی روبی کوچولو

راز شوهر فراری با عکس‌های ماه‌عسل لو رفت

کلثوم اکبری قاتل سریالی پیرمرد‌ها قصاص می‌شود

جنگ امریکا علیه ایران نقطه کانونی پیچ تاریخی جهان

تقدیر از پزشکیان بسیجی

نگهبانان خلیج فارس از مهدوی تا تنگسیری

سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند

در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

آقا‌محمد شهادت را در وقت اضافه کسب کرد

سهم معلمان عدالت‌آموز، تبعیض نیست‌

فداکاری پلیس نباید عادی‌انگاری شود

انتقام خون شهیده نصرت افتخاری از تروریست‌ها حتمی است

سرنوشت تولید فیلم یحیی سنوار به بایگانی ختم شد!

ابطال انتخابات وجاهت ورزش را زیر سؤال می‌برد

پروژه جنگی نتانیاهو برای تعویق انتخابات

سرلشکر رضایی: جنگ شود این‌بار دیتاسنتر و کابل‌ها را نابود می‌کنیم

اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

وارونه‌نمایی واقعیت، پیمان‌شکنی‌های آمریکا را نمی‌پوشاند

خروج از ان‌پی‌تی مطالبه‌ای در پاسخ به ناکامی تعهدات

حمایت آقای خاص از امباپه

زخم‌های ترمیم‌نیافته ۳ سال پس از طوفان

این وکلای کارچاق‌کن و مالیات‌گریز!

دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

سفره‌های مردم چشم‌انتظار نان کامل

عشق‌آباد هم راهبرد انزوای ایران را شکست

آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایتکارترین دشمنان معاصر هستند

حلقه‌های گم‌شده سینمای کودک کجاست؟

واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

وقتی صراف قانون را به بازی می‌گیرد

فدراسیون به تیم‌ملی می‌نگرد نه به امید‌ها

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اعتراضات فرانسه بحران آموزش یا مشروعیت؟
حافظ‌کشی به رسم دیوانگان
گفت‌وگو با ظهوریان/ وقتی مشکل ارز داریم واردات گوشی‌های لوکس توجیه دارد؟!
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ شهادت بخشی از زندگی قهرمان‌های واقعی
هوش مصنوعی زیست تحصیلی کودکان را به کجا می‌برد؟
حمله اصلاح‌طلبان به پزشکیان
رویداد ملی جامعه سلامت، مردم یار و مسجد محور با حضور رئیس جمهور
روایاتی از شهادت محمد حسین بیات/ مادری که مثل کوه ایستاده بود
بوی کلاس در مدرسه آنلاین گم می‌شود
چرا تخلفات موتوری‌ها در تهران پایان نمی‌یابد؟
مصاحبه حجت احمدی و علی دهقان بعد از تساوی پیکان مقابل شمس آذر قزوین
مصاحبه میلاد سورگی و محمد مهدی منصوری بعد از تساوی شمس آذر قزوین مقابل پیکان
سرمربی پیکان: سود جوانگرایی تیم ها در آینده نصیب تیم ملی هم می شود
سرمربی شمس آذر قزوین: بعد از یک ماه بازیکنان در شرایط مسابقه نبودند/ امسال یکی از باکیفیت ترین تیم های لیگ هستیم
سرمربی پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار جوان: لیگ ما لیگ سختی است و همه تیم ها تلاش می کنند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار