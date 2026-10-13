عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس گفت یورش نظامیان اسرائیلی به شهر رام ‌الله و هدف قرار دادن نهادهای حقوقی و زنان در این شهر، همزمان با اجرای موج گسترده بازداشت‌ها که ده‌ها فلسطینی را در شهر نابلس دربر گرفته است، نشان ‌دهنده اصرار اشغالگران بر ادامه وحشی‌گری و سیاست مبتنی بر سرکوب، تعقیب و آزار فلسطینیان و تلاشی برای ضربه زدن به مؤلفه‌های پایداری ملت فلسطین است.

جوان آنلاین: «محمود مرداوی» عضو ارشد جنبش حماس امروز (سه‌شنبه) در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار داشت: «یورش نظامیان اشغالگر به نهادهای حقوقی و زنان در رام ‌الله و مصادره اموال و محتویات داخل دفتر مؤسسه الضمیر، نشان می‌دهد که اشغالگران نهادهای فلسطینی فعال در حوزه‌های حقوقی و انسانی را هدف قرار داده‌اند؛ نهادهایی که برای مستندسازی موارد نقض حقوق فلسطینیان و دفاع از حقوق اسرا و شهروندان تلاش می‌کنند.»

وی افزود: هدف قرار دادن نهادهای حقوقی نخواهد توانست حقیقت جنایات اشغالگران را پنهان کند یا صداهایی را که رنج ملت فلسطین را به جهان منتقل می‌کنند، خاموش سازد و این اقدامات تنها بر پایبندی ملت فلسطین، نهادها و نیروهای آن به سرزمین و حقوق خود خواهد افزود.

این رهبر حماس تاکید کرد این جنایات و حملات همزمان، از یورش به شهرها و هدف قرار دادن نهادها گرفته تا بازداشت فلسطینیان، ملت فلسطین را از ادامه دفاع از سرزمین و مقدسات خود بازنخواهد داشت.

مرداوی از جامعه جهانی، آزادگان جهان و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و بشردوستانه خواست در برابر تشدید حملات و جنایات رژیم اشغالگر به مسئولیت‌های خود عمل کنند و برای متوقف کردن سرکوبگری‌های آن و پاسخگو کردن سران جنایتکارش، به‌ طور فوری وارد عمل شوند.