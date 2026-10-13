هزینه ۲۶۵ میلیارد دلاری جنگ ایران برای اقتصاد آمریکا

مارک زندی، اقتصاددان ارشد مؤسسه مودیز آنالیتیکس، برآورد کرده است که جنگ علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار هزینه اضافی به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایالات متحده هزینه وارد آورده است.

جوان آنلاین: بر اساس برآورد مارک زندی اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، جنگ علیه ایران طی هشت ماه گذشته نزدیک به ۲ هزار دلار برای هر خانوار آمریکایی هزینه داشته و در مجموع ۲۶۵ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا خسارت وارد کرده است.

افزایش شدید قیمت انرژی، از جمله نفت و فرآورده های نفتی، بزرگ ترین سهم را در این بار مالی داشته و با افزایش قیمت سوخت، قبوض گرمایش منازل و هزینه حمل ونقل کالاهای تجاری، حدود هزار و ۱۰۰ دلار به مخارج هر خانوار افزوده است. قیمت بنزین معمولی از کمتر از سه دلار پیش از آغاز درگیری به ۴.۳۷ دلار در هر گالن رسیده، قیمت گازوئیل از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفته و بهای سوخت هواپیما تقریبا دو برابر شده است.

زندی در مطلبی در شبکه های اجتماعی خاطرنشان کرد که با قیمت های فعلی، هزینه انرژی هر خانوار آمریکایی همچنان هر هفته حدود ۵۰ دلار افزایش می یابد.

افزایش نرخ بهره نیز حدود ۵۴۰ دلار هزینه اضافی برای هر خانوار به همراه داشته است. به گفته زندی، تورم ناشی از جنگ، فدرال رزرو را به افزایش هزینه استقراض واداشته و در نتیجه، نرخ وام های مسکن با بهره ثابت از کمتر از ۶ درصد پیش از درگیری به حدود ۷.۵ درصد رسیده است.

زندی نوشت که بر اساس هزینه های اعلام شده پنتاگون که از محل مالیات شهروندان تأمین می شود، عملیات نظامی مستقیم نیز ۳۶۰ دلار دیگر به هزینه هر خانوار افزوده است.