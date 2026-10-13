اسلامی: منتظر مصوبه شعام برای برگزاری انتخابات هستیم

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: تمامی مقدمات برای برگزاری انتخابات فراهم شده و ما منتظر ابلاغ مصوبه شعام هستیم.

جوان آنلاین: محسن اسلامی در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب استان تهران در محل وزارت کشور با بیان اینکه برگزاری انتخابات چرخش نخبگانی است، گفت: قرار بود انتخابات شوراها ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود ولی به علت تجاوز وحشیانه دشمن به کشورمان در سال گذشته به تاخیر افتاد.

وی افزود: در راستای برگزاری انتخابات، شورای عالی امنیت ملی به دلیل جنگ طرحی داده بود که ممکن است انتخابات به صورت تعرفه‌ای برگزار شود که ما در این راستا همه تعرفه‌ها را چاپ کردیم و در اختیار فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها قرار دادیم سپس مصوبه شعام آمد و بنا شد انتخابات دو ماه بعد از پایان جنگ برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه اعلام پایان رسمی جنگ کار ساده‌ای نیست، اظهار کرد: هر روز هم دشمن تهدید می‌کند و این فرایند طولانی شده است. وزارت کشور با شعام جلسه گذاشت و شعام متقاعد شد که انتخابات برگزار شود و در این راستا کار جلو رفت ولی زمان قطعی مشخص نشده است.

اسلامی تاکید کرد: تمام صندوق‌های الکترونیک و تعرفه‌ها را در تمامی فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها داریم ولی هنوز مصوبه‌ای از شعام دریافت نکردیم؛ مصاحبه‌ای هم در این باره نکرده‌ایم که زمان برگزاری انتخابات شوراها چه زمانی است.

زمان دوباره‌ای به احزاب می‌دهیم که لیست‌هایی که قبل ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارائه دادند را به روز کنند. ممکن است یک نفر انصراف داده باشد یا بخواهند لیست را تغییر بدهد، در این راستا سامانه‌ای هم تعریف شده که احزاب می‌توانند در آنجا موارد را ثبت کنندوی با بیان اینکه در صورت دادن مجوز، ما بلافاصله ابلاغیه‌ها را اعلام می‌کنیم، گفت: تنها دو فرایند تبلیغات و روز اخذ رای باقی می‌ماند که ما زمانش را فعلا نمی‌دانیم ولی طبق شرایط زمان آن را زمستان نمی‌دانیم زیرا در شهرهای مختلف هوا سرد است و امکان برگزاری انتخابات در همه استان‌ها نیست.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری انتخابات تهران به صورت تناسبی، اظهار کرد: ما زمان دوباره‌ای به احزاب می‌دهیم که لیست‌هایی که قبل ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ارائه دادند را به روز کنند. ممکن است یک نفر انصراف داده باشد یا بخواهند لیست را تغییر بدهد، در این راستا سامانه‌ای هم تعریف شده که احزاب می‌توانند در آنجا موارد را ثبت کنند و نیاز به مراجعه حضوری ندارند. اگر هم نیاز به مراجعه حضوری بود می‌توانند به فرمانداری‌ها مراجعه کنند.

اسلامی با تاکید بر اینکه ۱۲ هزار صندوق اخذ رای الکترونیک برای انتخابات در نظر گرفته شده است، گفت: ما علاوه بر انتخابات شوراها برگزاری انتخابات در برخی حوزه‌های خبرگان و نمایندگی مجلس را هم داریم.

وی با اشاره به وضعیت آمادگی استان‌ها برای برگزاری انتخابات، افزود: از استان‌ها درباره آمادگی برای برگزاری انتخابات استعلام شده و تنها یک استان اعلام کرده که در شرایط فعلی آمادگی برگزاری انتخابات را ندارد؛ سایر استان‌ها آمادگی خود را برای برگزاری اعلام کرده‌اند.‌

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره تمدید فعالیت شوراها در صورت تأخیر در برگزاری انتخابات نیز گفت: در قانون، برای این شرایط سازوکارهایی پیش‌بینی شده است و در صورت برگزار نشدن انتخابات، بر اساس مواد قانونی مربوط، اختیاراتی برای وزیر کشور و استانداران در نظر گرفته شده است. با این حال، برخی حقوقدانان معتقدند ابتدا باید انتخابات برگزار شود و سپس این سازوکارها مورد استفاده قرار گیرد.‌

اسلامی تأکید کرد: وظیفه اصلی وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور، برگزاری انتخابات است و همه اقدامات نیز با همین هدف دنبال می‌شود. هیات نظارت مرکزی نیز در این مسیر همراهی می‌کند.

وی با اشاره به ضوابط قانونی تنظیم فهرست‌ها، گفت: در انتخابات تناسبی تهران، هر نامزد نمی‌تواند در چند فهرست حضور داشته باشد و باید در چارچوب یک فهرست انتخاباتی معرفی شود. همچنین، دبیرکل یا قائم‌مقام دبیرکل حزب در تنظیم فهرست ۲۱ نفره نقش اساسی دارد و تعداد نامزدهای معرفی‌شده نباید کمتر از ۱۴ نفر باشد در آن صورت فرماندار می‌تواند لیست را کنار بگذارد.

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه به احزاب توصیه می‌کنیم در صورت امکان، فهرست کامل ۲۱ نفره ارائه کنند تا انتخاب برای مردم روشن‌تر باشد، گفت: در صورتی که فهرستی تعداد کمتری نامزد معرفی کند، رأی‌دهندگان می‌توانند باقی افراد مورد نظر خود را از فهرست‌های دیگر یا میان نامزدهای منفرد انتخاب کنند.‌

از نظر کارشناسی می‌توان انتخابات را در دو مرحله برگزار کرد؛ به این صورت که استان‌های آماده و فاقد مشکل در شورای تأمین، در مرحله نخست انتخابات را برگزار کنند و سایر استان‌ها در مرحله بعدی قرار بگیرند.‌

اسلامی افزود: کرسی‌های اختصاص‌یافته به هر فهرست بر اساس سازوکار تناسبی تعیین می‌شود و منتخبین آن فهرست نیز بر مبنای میزان آرایی که هر نامزد به دست آورده است، مشخص خواهند شد؛ نه بر اساس سرلیستی یا ترتیب حروف الفبا، در این سازوکار، نامزدها علاوه بر حضور در فهرست حزبی، می‌توانند به‌صورت منفرد نیز برای خود تبلیغ کنند و از آرای مستقل خود بهره‌مند شوند.

وی در مورد احتمال برگزاری مرحله‌ای انتخابات در شرایط جنگی گفت: در صورت اتخاذ تصمیم برای برگزاری مرحله‌ای انتخابات، از نظر کارشناسی می‌توان انتخابات را در دو مرحله برگزار کرد؛ به این صورت که استان‌های آماده و فاقد مشکل در شورای تأمین، در مرحله نخست انتخابات را برگزار کنند و سایر استان‌ها در مرحله بعدی قرار بگیرند.‌

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از زمان اعلام برگزاری انتخابات توسط شعام، وزارت کشور یک ماه نیاز دارد تا فرایند انتخابات را انجام دهد، تاکید کرد: همه اقدامات لازم در شرایط جنگی انجام شده و امیدواریم با ابلاغ مصوبه، همکاری ستادهای انتخاباتی، احزاب و گروه‌های سیاسی، انتخابات در زمان مناسب برگزار شود.‌